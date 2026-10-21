Seguí la sesión de Diputados: el oficialismo busca imponer su agenda frente a una oposición que reclama respuestas sociales
Resumen para apurados
- Diputados debate este miércoles en el Congreso leyes clave de discapacidad y deuda familiar, donde el oficialismo busca imponer su agenda ante reclamos opositores.
- Tras el fallido intento opositor de tratar el DNU 70/23, el oficialismo negoció con bloques dialoguistas para alcanzar el quórum y presentar sus propios dictámenes.
- La sesión definirá el régimen permanente de pensiones por discapacidad, el alivio a deudores familiares y nuevas normativas sobre propiedad privada y seguridad rural.
La Cámara de Diputados encara una extensa sesión este miércoles, desde el mediodía, en la que el gobierno de Javier Milei buscará avanzar con su agenda legislativa, mientras la oposición intentará llevar al recinto los reclamos sociales que quedaron expuestos en las últimas semanas. La discusión tendrá como ejes la discapacidad, el endeudamiento de las familias, la propiedad privada y otras iniciativas vinculadas con la salud y la actividad rural.
Después de que la oposición no consiguiera quórum la semana pasada para tratar la cuestionada derogación del DNU 70/23, La Libertad Avanza (LLA) llega a la nueva convocatoria con expectativas de reunir los apoyos necesarios para abrir el recinto y defender sus propios dictámenes. La oposición, en tanto, buscará aprovechar el debate para insistir con propuestas que considera necesarias para atender la situación de las personas con discapacidad y de los hogares afectados por las deudas, consignó el diario "Perfil".
La estrategia del oficialismo consiste en presentar proyectos propios sobre algunos de los temas impulsados por sus adversarios políticos. Con dictámenes de mayoría y concesiones a bloques dialoguistas, el gobierno libertario intenta sumar voluntades para garantizar el quórum y evitar que prosperen las iniciativas opositoras.
Los números, sin embargo, requieren acuerdos. LLA y sus aliados habituales -la UCR, el PRO, el MID y partidos provinciales- reúnen alrededor de 120 diputados, por debajo de los 129 necesarios para habilitar la sesión. Para completar esa cifra, el oficialismo buscará el acompañamiento de legisladores de Argentina Federal, los tres representantes tucumanos, los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, y parte de la bancada cordobesa.
Desde la oposición reconocen que el oficialismo podría imponerse en buena parte de los temas, aunque sostienen que la presión política y social permitió que se abrieran las comisiones y se incorporaran al debate asuntos que, de otro modo, no habrían sido tratados.
“Ellos tienen que garantizar el quórum y nosotros el debate”, resumió una diputada de Unión por la Patria al describir la estrategia opositora.
Discapacidad: dos propuestas
Uno de los principales focos de conflicto será la política de discapacidad. El oficialismo buscará aprobar su propio proyecto, que incorpora beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina el carácter de emergencia y transitoriedad para convertirla en una norma permanente.
La oposición, en cambio, insistirá con la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Argumenta que esa herramienta permitiría exigir respuestas urgentes ante las solicitudes de pensiones pendientes y las compensaciones adeudadas a los prestadores.
Según los cuestionamientos opositores, la iniciativa de LLA mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, endurece los requisitos de acceso y delega aspectos centrales en la reglamentación. También advierten que habilita la suspensión de pensiones a partir de cruces de datos y cuestionan que no garantice el financiamiento ni el pago de las deudas con los prestadores, consignó el sitio NA.
La oposición afirma contar con el respaldo de organizaciones vinculadas con la discapacidad, asociaciones de prestadores y transportistas, el Consejo Federal de la Discapacidad y la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal.
El oficialismo, por su parte, confía en que el dictamen de mayoría, elaborado con concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID, le permita reunir los votos necesarios.
Endeudamiento familiar
La discusión sobre la morosidad de los hogares presenta un escenario menos definido. El dictamen de mayoría, respaldado por LLA, el PRO y la UCR, propone mejorar la información que reciben los usuarios sobre los créditos, con el objetivo de prevenir situaciones irregulares, pero no establece topes a las tasas de interés ni planes de refinanciación para los deudores más comprometidos.
La propuesta opositora, impulsada por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, plantea una ley de regularización y alivio financiero. El proyecto propone declarar la emergencia por 180 días y habilitar planes de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con atrasos superiores a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2.
Además, establece que las cuotas no superen el 30% de los ingresos de los deudores.
En este punto, la oposición buscará convertir el malestar por el endeudamiento familiar en una discusión concreta sobre las condiciones de pago, mientras el oficialismo intentará sostener una alternativa centrada en la información y la prevención.
Propiedad privada y medicamentos
La sesión comenzará con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado por el Senado, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos y ratifica la vigencia de la Ley de Tierras, que había sido impulsada durante el kirchnerismo.
El temario también incluye una iniciativa transversal sobre la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, como el fentanilo, y otra que propone endurecer las penas por vandalismo rural.