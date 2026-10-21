Seguí la sesión de Diputados: el oficialismo busca imponer su agenda frente a una oposición que reclama respuestas sociales

Después de que la oposición no consiguiera quórum la semana pasada para tratar la cuestionada derogación del DNU 70/23, La Libertad Avanza (LLA) llega a la nueva convocatoria con expectativas de reunir los apoyos necesarios para abrir el recinto y defender sus propios dictámenes. La oposición, en tanto, buscará aprovechar el debate para insistir con propuestas que considera necesarias para atender la situación de las personas con discapacidad y de los hogares afectados por las deudas, consignó el diario "Perfil".