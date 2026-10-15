Jaldo dijo que no apoyará el Presupuesto si no incluye fondos para universidades y discapacidad

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo advirtió este jueves en Tucumán que no apoyará el Presupuesto nacional si no incluye fondos para universidades públicas y discapacidad.
- La advertencia surgió ante el debate en Diputados y la Marcha Federal Universitaria, mientras Jaldo recordó que el financiamiento ya fue votado por ley en el Congreso.
- La postura de Tucumán condiciona los votos de sus legisladores y presiona al Gobierno nacional para garantizar partidas clave en el proyecto presupuestario.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, advirtió este jueves que la Provincia no acompañará el Presupuesto nacional si no contempla los fondos para las universidades públicas y las personas con discapacidad. El mandatario ratificó su posición en la previa de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, prevista para las 14, en la que se debatirán distintos proyectos vinculados con la propiedad privada y la situación económica y social del país, entre otros temas.
“Yo he sido muy claro, no vamos a aprobar el Presupuesto de la Nación si no incluye el presupuesto para los discapacitados, que lo fija la ley. Tampoco vamos a votar si no fija o no incluye la ley del financiamiento de las universidades”, dijo el mandatario.
Jaldo también se refirió a las negociaciones entre los bloques para definir el temario de la jornada y expresó su expectativa de que se alcancen acuerdos. “Yo también tengo la misma expectativa que todo el mundo. Hoy todos los bloques están conversando. Hoy se sigue acordando un temario”.
En ese contexto, pidió que las iniciativas vinculadas con la educación pública y la discapacidad queden al margen de las disputas partidarias. “Son temas que hay que despolitizarlos totalmente. No hay que permitir que nadie quiera sacar ventaja de estos temas que son tan sensibles, como es que nuestros jóvenes puedan estudiar”.
Jaldo respaldó la Marcha Federal Universitaria
Las declaraciones del gobernador coincidieron con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en defensa de la educación pública y del financiamiento de las casas de altos estudios. Jaldo expresó su respaldo a la movilización y destacó la importancia de garantizar el acceso a la universidad sin distinciones económicas ni geográficas.
“Es importante que los estudiantes, como lo hicieron toda la vida, luchen por los derechos de los estudiantes para que tengamos una educación pública a la altura de las circunstancias, y que todos los argentinos, sin distinción de situaciones económicas, sin distinción de lugares donde vivan, tengan un acceso a las universidades”, manifestó.
El mandatario sostuvo que los recursos destinados al sistema universitario deben permitir afrontar los salarios docentes, acompañar a los estudiantes y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas.
En esa línea, mencionó la inversión que realiza el Gobierno provincial para facilitar el traslado de alumnos de distintos niveles educativos. Según precisó, Tucumán destina cerca de $4.000 millones mensuales al boleto educativo.
“Estamos haciendo una inversión muy importante en los boletos universitarios, donde estamos aportando casi 4.000 millones de pesos mensualmente, para que no solo los universitarios, sino también los secundarios, los primarios, puedan concurrir tranquilamente a sus establecimientos educativos sin pagar un peso de transporte”.
Respecto del financiamiento universitario, Jaldo recordó que la iniciativa ya fue aprobada por el Congreso y señaló que la controversia se encuentra actualmente en el ámbito judicial.
“Ya las universidades por ley tienen el financiamiento, ya tanto en Diputados hemos votado el financiamiento universitario, en Senadores hemos votado el financiamiento universitario, y esto ya está en el Poder Judicial”, expresó.
El reclamo por la Ley de Discapacidad
Jaldo también reclamó que el Gobierno nacional cumpla con las disposiciones de la Ley de Discapacidad y garantice la asistencia correspondiente a las personas alcanzadas por la norma. El gobernador consideró que la atención y el acompañamiento de ese sector deben formar parte de las prioridades institucionales.
En ese sentido, vinculó el cumplimiento de la ley con la discusión presupuestaria y ratificó que no respaldará un proyecto que no contemple los recursos necesarios.
Su postura incluye también el financiamiento universitario, dos cuestiones que, según sostuvo, deben quedar por encima de las diferencias políticas. El mandatario insistió en que el Estado nacional debe cumplir con las leyes vigentes y garantizar los fondos previstos para sostener los derechos vinculados con la educación y la discapacidad.
La postura de Jaldo sobre la venta de tierras a extranjeros
Otro de los temas sobre los que se pronunció el gobernador fue la regulación de la venta de tierras argentinas a ciudadanos extranjeros. Jaldo manifestó su rechazo a que esas operaciones se realicen sin límites, aunque diferenció la adquisición de terrenos de las inversiones productivas que pueden llegar desde otros países.
“Creo que todos los argentinos nos oponemos a que las tierras argentinas puedan ser vendidas sin límite a personas de otros países”, contó.
En ese sentido, sostuvo que el país debe mantener una política abierta para quienes busquen invertir, pero establecer diferencias respecto de la compra de tierras con otros fines.
“A los que vengan a invertir hay que ponerles alfombra roja. Ahora, los que vienen a llevarse pedazos de nuestra tierra, no hay dudas de que no hay que permitirles”, expresó.