Jaldo dijo que no apoyará el Presupuesto si no incluye fondos para universidades y discapacidad

El gobernador, Osvaldo Jaldo, advirtió este jueves que la Provincia no acompañará el Presupuesto nacional si no contempla los fondos para las universidades públicas y las personas con discapacidad. El mandatario ratificó su posición en la previa de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, prevista para las 14, en la que se debatirán distintos proyectos vinculados con la propiedad privada y la situación económica y social del país, entre otros temas.