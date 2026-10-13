El Gobierno designó a Diego Masaragian al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian al frente de la Secretaría de Discapacidad tras el accidente en moto que sufrió su antecesor, Pablo Di Liscia.
- Masaragian dirigía la Administración de Establecimientos de Salud y gestionaba hospitales nacionales. El cambio se resolvió para garantizar la continuidad del área.
- La nueva gestión buscará profundizar los controles, continuar las auditorías sobre los recursos y optimizar el acceso a las prestaciones para personas con discapacidad.
El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario Nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien sufrió un accidente en moto que le provocó fracturas en varias costillas, la clavícula y el omóplato. Pese a las lesiones, el funcionario permanece fuera de peligro.
Masaragian se desempeñaba hasta ahora como administrador nacional de Establecimientos de Salud. Su nombramiento fue anunciado por el Ministerio de Salud de la Nación, que explicó que la decisión busca garantizar la continuidad de la gestión y avanzar con el proceso de optimización del área.
A través de un comunicado, la cartera sanitaria confirmó la designación y expresó sus deseos de una pronta recuperación para Di Liscia.
“La decisión fue tomada luego del accidente que sufrió el actual Secretario, Pablo Di Liscia, a quien el Ministerio de Salud de la Nación le desea una pronta recuperación”, señaló el organismo.
En cuanto a los objetivos de la nueva etapa, el Ministerio indicó que la prioridad será fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para garantizar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad.
La trayectoria de Diego Masaragian
Antes de asumir la nueva responsabilidad, Masaragian estuvo al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, cargo para el que fue designado en julio de 2025.
Desde esa función, tuvo a su cargo la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales que integran el organismo: los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).
Previamente, Masaragian se desempeñó como director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, área dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.
La cartera sanitaria destacó su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales como un antecedente para asumir la nueva responsabilidad. Además, agradeció su labor al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le deseó éxitos en esta nueva etapa.