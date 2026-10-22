Lucas Bertero denunció que lo dejaron en la ruina y recibió una insólita respuesta: “La línea de asistencia al suicida”

El periodista de espectáculos Lucas Bertero atravesó un verdadero infierno digital que transformó su cotidianeidad en una angustiante pesadilla. Lo que comenzó como un problema doméstico de conectividad derivó en una sofisticada maniobra de ciberdelincuencia que vació sus cuentas bancarias y generó deudas millonarias a su nombre. En apenas un par de horas, el comunicador pasó de llevar una vida tranquila a verse inmerso en un descalabro financiero y emocional devastador. "En una hora pasé de ser una persona que tenía una vida normal a ser una persona que no tenía absolutamente nada y solo tenía créditos de más de 20 millones de pesos sacados a mi nombre", confesó con dolor.