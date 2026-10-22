Lucas Bertero denunció que lo dejaron en la ruina y recibió una insólita respuesta: “La línea de asistencia al suicida”

Resumen para apurados
- El periodista Lucas Bertero denunció en Buenos Aires una ciberestafa de $20 millones el 7 de septiembre, iniciada al buscar soporte técnico falso en Google por fallas de internet.
- Los ladrones vaciaron sus cuentas y pidieron créditos con falsos códigos. Al reclamar por la deuda generada, la billetera virtual le sugirió llamar a la línea de ayuda al suicida.
- Asesorado por Burlando, Bertero iniciará acciones legales contra Mercado Pago y Google por fallas de seguridad, sentando un precedente sobre la responsabilidad de las plataformas.
El periodista de espectáculos Lucas Bertero atravesó un verdadero infierno digital que transformó su cotidianeidad en una angustiante pesadilla. Lo que comenzó como un problema doméstico de conectividad derivó en una sofisticada maniobra de ciberdelincuencia que vació sus cuentas bancarias y generó deudas millonarias a su nombre. En apenas un par de horas, el comunicador pasó de llevar una vida tranquila a verse inmerso en un descalabro financiero y emocional devastador. "En una hora pasé de ser una persona que tenía una vida normal a ser una persona que no tenía absolutamente nada y solo tenía créditos de más de 20 millones de pesos sacados a mi nombre", confesó con dolor.
Una pesadilla de 20 millones
El calvario se desencadenó el pasado 7 de septiembre, cuando Bertero se despertó en su vivienda de Villa Crespo y notó que no tenía servicio de internet. Con la urgencia de trabajar, buscó en Google la atención al cliente de la empresa proveedora Personal e ingresó al contacto de WhatsApp que figuraba al tope de la búsqueda. "Accedo al WhatsApp y enseguida me habla un bot de 'cuenta empresa'. A mí no me llamó nadie. Como yo llamé, estaba totalmente confiado", explicó el periodista.
Al comunicarse telefónicamente con el supuesto soporte técnico, un operador entrenado y con acceso a sus datos personales comenzó a dictarle pasos para reiniciar el módem. Ante la aparente falla continua, le aseguraron falsamente que el servicio registraba una deuda pendiente. Fue allí cuando le solicitaron ingresar supuestos "códigos de verificación" en la sección de simulación de préstamos de su billetera virtual. En realidad, esos números eran montos de transferencias directas hacia los delincuentes.
En un abrir y cerrar de ojos, la trampa digital consumó el desastre. Los atacantes vaciaron los 3 millones de pesos que Bertero poseía en su saldo y agotaron su límite de crédito disponible por más de 20 millones de pesos. "Caí, nunca detecté que esto podía ser una estafa. Nadie es infalible y, por más informados que estemos, nos puede pasar a todos", reflexionó el conductor tras darse cuenta del engaño.
El impacto en la salud
La desesperación de Bertero escaló a niveles insostenibles cuando intentó frenar las consecuencias del fraude en las entidades involucradas. Si bien en la sucursal del Banco Macro realizaron una auditoría interna rápida y le dieron de baja las operaciones fraudulentas al notar la anomalía en su historial perfecto, la reacción de la billetera virtual Mercado Pago fue opuesta. Pese a presentar la denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal, la firma le exigió asumir el pago de la deuda millonaria.
Al manifestar su absoluta imposibilidad de afrontar semejante cifra generada por los ciberdelincuentes, el periodista recibió una contestación que lo dejó helado. "Entré en pánico, les dije que me resultaría imposible pagar esa deuda millonaria y su respuesta fue ofrecerme la línea de asistencia al suicida", denunció con indignación. Desde ese momento, el acoso de intimaciones diarias por saldos pendientes no dio tregua.
La conmoción afectó gravemente su salud mental y su vida diaria. Ante los ataques de pánico y la culpa, su terapeuta debió derivarlo de urgencia a una psiquiatra del Hospital Fernández. "Tuve que empezar a medicarme para poder razonar con tranquilidad y asimilar que esto no es el fin del mundo. Era un homeless, con mis cuentas vacías, teniendo que pedir plata prestada para vivir", relató Bertero sobre el momento en que le inhabilitaron las tarjetas y la cobertura médica.
Hoy, asesorado por los letrados Martín Leguizamón y Fernando Burlando, el periodista impulsa acciones legales decisivas para determinar las responsabilidades del ataque. La investigación penal detectó que las llamadas provenían de un teléfono descartable ubicado en la localidad bonaerense de Morón, mientras se avanza sobre las fallas de seguridad de los motores de búsqueda y las plataformas involucradas.
Al respecto, su abogado fue contundente sobre la vulnerabilidad expuesta en el caso: "La estafa virtual es ignorada por los sistemas de seguridad de Mercado Pago y están faltando a las instrucciones de seguridad del Banco Central". Asimismo, la querella apunta en primer término contra Google por permitir que portales falsos encabecen los resultados de búsqueda, mientras aguardan una instancia de mediación judicial para frenar los reclamos de cobro y reparar el daño provocado.