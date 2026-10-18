Hernán Casciari negó una estafa y explicó qué pasó con las inversiones en Orsai

Resumen para apurados
- Hernán Casciari negó en redes haber cometido una estafa tras ser denunciado en la Justicia porteña por inversores de proyectos colectivos de Orsai.
- Mediante un video, admitió fallas de gestión y publicó facturas de producciones entre 2021 y 2025 ante reclamos de aportantes por bajos rendimientos.
- La causa penal tramita en el Juzgado N.º 34, donde una auditoría contable definirá si las fallas denunciadas implican responsabilidades delictivas.
El escritor Hernán Casciari respondió a la denuncia presentada por inversores contra él y su productora, Orsai Audiovisuales, por presunta estafa y administración fraudulenta en el financiamiento colectivo de películas y series. A través de un video publicado en sus redes sociales, reconoció errores en la gestión de los proyectos y en la comunicación con los aportantes, pero negó haber cometido delitos.
En su descargo, Casciari repasó la trayectoria de Orsai, admitió que algunas iniciativas no salieron como esperaba y aseguró que puso a disposición documentación sobre los movimientos económicos de las producciones. Los denunciantes, por su parte, cuestionan los retornos obtenidos y reclaman una auditoría contable con la rendición de cuentas de cada proyecto.
Hernán Casciari negó las acusaciones de estafa contra Orsai
“Hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien”, afirmó el escritor al referirse a las dificultades que atravesó la productora audiovisual.
Durante su explicación, recordó los veinte años de trayectoria de Orsai y señaló que la empresa llegó a desarrollar siete u ocho proyectos de manera simultánea. En ese contexto, reconoció que hubo fallas de organización y decisiones que no dieron los resultados esperados.
Casciari también sostuvo que durante 2025 pidió disculpas personalmente a los aportantes y socios vinculados con las producciones audiovisuales.
“Nos equivocamos en un montón de cosas, se los dije, pero nos equivocamos de buena leche, por querer hacer, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales”, sostuvo.
La documentación que presentó Casciari sobre las inversiones
Como parte de su descargo, el escritor compartió un código QR que, según explicó, permite acceder a información sobre gastos, pagos y facturas correspondientes a los proyectos audiovisuales desarrollados entre 2021 y 2025.
Con esta documentación, buscó respaldar su explicación sobre el manejo de los fondos y responder a los cuestionamientos de los inversores.
El escritor reconoció que hubo problemas de comunicación y que algunas decisiones se tomaron con ingenuidad. Sin embargo, rechazó que esas fallas puedan interpretarse como una maniobra delictiva. “En ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, enfatizó.
Además, negó que el funcionamiento de Orsai pueda relacionarse con un “método Ponzi”, en respuesta a los cuestionamientos sobre el esquema de financiamiento colectivo utilizado para desarrollar películas y series.
Qué reclaman los inversores que denunciaron a Orsai
Los denunciantes aseguran haber invertido dólares en los proyectos audiovisuales y cuestionan los rendimientos obtenidos. Según sus planteos, en numerosos casos los retornos no superaron el 3%.
Entre sus principales reclamos, solicitan una auditoría contable y una rendición de cuentas detallada de cada producción, con el objetivo de conocer cómo se utilizaron los fondos aportados y cuáles fueron los resultados económicos de las iniciativas.
La denuncia apunta contra Hernán Casciari y Orsai Audiovisuales por presunta estafa y administración fraudulenta. Se trata de acusaciones que el escritor rechazó públicamente.
Dónde tramita la causa contra Hernán Casciari
La causa judicial se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 porteña. Mientras los denunciantes reclaman mayor claridad sobre las inversiones y los resultados de las producciones, Casciari sostiene que existieron errores de gestión y comunicación, pero niega que haya habido fraude.
El avance de la investigación deberá determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.