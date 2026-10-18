Hernán Casciari negó una estafa y explicó qué pasó con las inversiones en Orsai

El escritor Hernán Casciari respondió a la denuncia presentada por inversores contra él y su productora, Orsai Audiovisuales, por presunta estafa y administración fraudulenta en el financiamiento colectivo de películas y series. A través de un video publicado en sus redes sociales, reconoció errores en la gestión de los proyectos y en la comunicación con los aportantes, pero negó haber cometido delitos.