El dólar mayorista marcó un nuevo récord nominal y el "blue" bajó a $1.570

Resumen para apurados
- Este miércoles, el dólar mayorista marcó un récord de $1.526 en el mercado argentino al subir un peso por demanda comercial, mientras el blue bajó a $1.570.
- La divisa mayorista acumuló cuatro subas consecutivas con U$S 565,2 millones operados y suma $9 en octubre, al tiempo que el minorista oficial se mantuvo en $1.545.
- Con este cierre, la cotización quedó a 27,2% del límite superior de $1.941,44 fijado por el Banco Central, lo que preserva holgura dentro del esquema cambiario.
El dólar mayorista subió este miércoles y alcanzó un nuevo máximo nominal de $1.526, luego de avanzar un peso en una jornada en la que se operaron U$S565,2 millones en el segmento de contado.
En contraste, el dólar "blue" retrocedió cinco unidades y cerró a $1.570, mientras que el tipo de cambio minorista permaneció sin cambios. De esta manera, las distintas cotizaciones tuvieron movimientos dispares en el mercado cambiario.
Cuánto subió el dólar mayorista en octubre
En lo que va de octubre, el dólar mayorista acumula una suba de $9. Desde el inicio de 2026, en tanto, avanzó $71, lo que representa un incremento del 4,9%.
Sin embargo, la variación interanual es más moderada: la divisa aumentó $35,50, respecto de los $1.490,50 registrados el 21 de octubre de 2025. En aquella jornada también había alcanzado un récord nominal y puesto a prueba el techo de las bandas cambiarias, antes de las elecciones legislativas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció en $1.941,44 el límite superior del régimen cambiario. Con el cierre de este miércoles, el dólar mayorista quedó a $415,44 de ese valor, una distancia del 27,2%.
A cuánto cerraron el dólar "blue" y el oficial
Por su parte, el dólar al público no registró modificaciones y se mantuvo en $1.545 para la venta en el Banco Nación.
Según los datos informados por el BCRA, el promedio de las entidades financieras para el dólar minorista fue de $1.546,15 para la venta y $1.492,78 para la compra.