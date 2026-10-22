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Cómo usar el dinero propio y también el prestado

La clave no está en elegir siempre la transferencia, la tarjeta o las cuotas, sino en entender qué implica cada alternativa de pago.

PAGOS. Hubo un crecimiento de las operaciones con QR y una caída de las realizadas con tarjeta de crédito.
PAGOS. Hubo un crecimiento de las operaciones con QR y una caída de las realizadas con tarjeta de crédito.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

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