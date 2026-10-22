EconomíaNoticias económicas Cómo usar el dinero propio y también el prestado La clave no está en elegir siempre la transferencia, la tarjeta o las cuotas, sino en entender qué implica cada alternativa de pago. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL PAGOS. Hubo un crecimiento de las operaciones con QR y una caída de las realizadas con tarjeta de crédito. Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Banco Central de la República Argentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La morosidad de las familias frenó su escalada, pero sigue por encima del 12% Programa económico: no prevén volatilidad cambiaria Lo más popular Inteligencia artificial y salud mental: estudian si los mensajes pueden revelar señales de riesgo Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas Spotify ya tiene audiolibros en Argentina: cómo funcionan y cuánto cuestan Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá In memoriam: adiós a Antonio Grimau, el galán que desafió los límites Ranking notas premium Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán? La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema Condenan a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por un secuestro extorsivo La Corte actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia