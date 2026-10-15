Programa económico: no prevén volatilidad cambiaria

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que no habrá volatilidad cambiaria de cara a las elecciones de 2027 y afirmó que la economía llegará “mucho más fuerte y sólida”.
En línea con el presidente Javier Milei, que aseguró tener los dólares necesarios para hacer frente a una corrida cambiaria, el funcionario volvió a reafirmar los lineamientos del programa financiero.
En declaraciones radiales, Furiase sostuvo que el plan económico “es sólido para enfrentar lo que venga” y señaló que las compras del Banco Central -las cuales superaron los U$S 15.000 millones-, sumadas al superávit comercial, ayudan a “minimizar cualquier ruido político o de la crisis que hay en los mercados internacionales”.
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