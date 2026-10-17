La morosidad de las familias frenó su escalada, pero sigue por encima del 12%

La morosidad de las familias argentinas registró un leve retroceso en agosto de 2026, aunque se mantiene en niveles elevados. El porcentaje de créditos con atrasos en los pagos descendió al 12,81%, lo que representó una baja de 0,13 puntos porcentuales respecto de julio, de acuerdo con el Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).