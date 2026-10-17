La morosidad de las familias frenó su escalada, pero sigue por encima del 12%

Resumen para apurados
- En agosto, la morosidad de las familias en Argentina cayó al 12,81% tras meses de subas, impulsada por un mejor pago de tarjetas de crédito, según informó el BCRA.
- Es la primera baja desde marzo de 2024, aunque casi se duplicó en un año. Además, los bancos aplicaron bajas contables de créditos incobrables para aliviar los registros.
- Pese a la menor probabilidad de default familiar, el alza de la mora corporativa mantiene presionado al sistema financiero, que sostiene una cobertura de previsiones del 87%.
La morosidad de las familias argentinas registró un leve retroceso en agosto de 2026, aunque se mantiene en niveles elevados. El porcentaje de créditos con atrasos en los pagos descendió al 12,81%, lo que representó una baja de 0,13 puntos porcentuales respecto de julio, de acuerdo con el Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La disminución respondió principalmente a una mejora en el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las tarjetas de crédito. En términos reales, el saldo de la cartera irregular de los hogares cayó un 0,98% mensual, en lo que constituyó el primer descenso desde marzo de 2024.
Sin embargo, el retroceso no se extendió a todas las líneas de financiamiento. Los préstamos personales y los créditos prendarios registraron leves aumentos en sus niveles de irregularidad, mientras que los hipotecarios continuaron con índices considerablemente más bajos y sin cambios significativos frente al mes anterior.
La mora casi se duplicó en un año
Pese a la mejora mensual, la comparación interanual refleja la magnitud del deterioro. En agosto de 2025, la morosidad de las familias se ubicaba en el 6,6%. Un año después, llegó al 12,81%, lo que implica un incremento de 6,21 puntos porcentuales y casi el doble del nivel registrado doce meses atrás.
El BCRA también advirtió que parte de la reducción del saldo irregular estuvo vinculada a movimientos contables de las entidades financieras. Algunas instituciones trasladaron créditos en situación irregular a partidas fuera de balance, una operación conocida como write-off, mediante la cual se dan de baja esos saldos de los registros contables correspondientes.
Sin esas transferencias de créditos incobrables fuera de los balances, el financiamiento total al sector privado habría mostrado un crecimiento real mayor al informado oficialmente.
Como otra señal favorable, la Probabilidad de Default Estimada (PDE) para los hogares descendió al 3,71% en agosto, una caída de 0,24 puntos porcentuales respecto de julio. El indicador mide el ingreso de deudas que estaban al día a una situación de incumplimiento. Con este resultado, acumuló tres bajas mensuales consecutivas y alcanzó su menor nivel desde agosto de 2025.
La mora de las empresas presionó al sistema bancario
En el conjunto del crédito al sector privado, la morosidad del sistema financiero se ubicó en el 7,75% durante agosto, prácticamente sin cambios frente al 7,73% de julio. La estabilidad general respondió a que la mejora en los hogares fue compensada por un aumento de los incumplimientos empresariales.
En ese segmento, el ratio de irregularidad subió 0,18 puntos porcentuales y llegó al 3,80%. Según el informe del Banco Central, el deterioro fue generalizado y alcanzó a todas las ramas de la actividad económica.
A pesar del incremento de los atrasos, las entidades financieras mantienen una cobertura significativa frente al riesgo crediticio. Las previsiones constituidas representan el 87% de la cartera irregular total, de acuerdo con los datos oficiales.