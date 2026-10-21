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AHYRE llega a Tucumán con su gira nacional y presentará su nuevo disco, FARO

La banda salteña actuará este viernes 23 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa. El espectáculo incluirá las canciones de su tercer álbum de estudio y un recorrido por los temas más reconocidos de su repertorio.

El grupo salteño AHYRE se presentará este viernes 23 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán
El grupo salteño AHYRE se presentará este viernes 23 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán
Por Redacción Cultura Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El grupo salteño AHYRE presentará su nuevo disco FARO este viernes 23 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, en el marco de su gira nacional.
  • La banda, consagrada con dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2024 y premios Gardel, fusiona las raíces del folklore latinoamericano con arreglos contemporáneos.
  • Tras su paso por Tucumán, el grupo continuará su tour en Salta, con el objetivo de consolidar su propuesta artística y acercar el folklore a nuevas generaciones.
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El grupo salteño AHYRE se presentará este viernes 23 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, como parte de su gira nacional FARO. La banda ofrecerá un espectáculo centrado en las canciones de su tercer disco de estudio, junto con un repaso por los clásicos que marcaron su trayectoria.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la boletería online del Teatro Mercedes Sosa.

AHYRE presenta FARO en Tucumán

Con una puesta en escena renovada, el espectáculo propone combinar la potencia vocal del grupo con una identidad sonora que fusiona las raíces del folklore latinoamericano y los matices contemporáneos.

El repertorio reunirá las nuevas composiciones de FARO con canciones que se convirtieron en distintivas de la banda, como La Luna y La Noche Sin Ti, coreadas por el público en sus presentaciones en vivo.

La llegada a Tucumán forma parte de un recorrido por distintos escenarios del país, en el que AHYRE busca presentar su nueva etapa artística y profundizar el vínculo con sus seguidores.

Una banda salteña que renovó el folklore argentino

AHYRE nació en Salta en 2019 y está integrado por Juan José “Colo” Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando “Pony” Mónico y Federico Maldonado, con la participación de Guido Bertini en batería y percusión.

Desde sus comienzos, el grupo construyó una propuesta que combina elementos de la tradición folklórica con nuevas texturas y arreglos musicales. Su álbum debut, AHYRE, publicado en 2020, obtuvo el Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo de Folklore. Posteriormente, ECO consolidó su identidad artística.

En 2024, la banda representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo dos Gaviotas de Plata por La Luna, en las categorías Mejor Canción y Mejor Intérprete. Ese año también recibió distinciones en los festivales de Cosquín y Jesús María.

A lo largo de su carrera, AHYRE compartió escenarios y proyectos musicales con artistas como Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y Raly Barrionuevo.

La celebración de sus primeros cinco años incluyó un álbum en vivo grabado en el estadio Delmi de Salta y presentaciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

La gira nacional de AHYRE en 2026

La gira de presentación de FARO incluye fechas en distintas ciudades argentinas. Después de su paso por Tucumán, el grupo actuará en Salta.

El cronograma informado contempla las siguientes presentaciones:

8 de octubre: Teatro Gran Rex, Buenos Aires.

9 de octubre: Teatro El Círculo, Rosario.

10 de octubre: Quality, Córdoba.

16 de octubre: Arena Maipú, Mendoza.

17 de octubre: Teatro Sarmiento, San Juan.

23 de octubre: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán.

24 de octubre: Teatro Juan Carlos Saravia, Salta.

Con FARO, su tercer álbum de estudio, AHYRE continúa desarrollando una propuesta que busca acercar el folklore argentino a nuevas generaciones, sin perder el vínculo con sus raíces.

Entradas: Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

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