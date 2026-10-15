El fenómeno de Autos Robados suma otro capítulo en Tucumán
La banda bonaerense regresará este viernes a Diva Rock Club, acompañada por Estación Experimental y Trompo y sus Destajadores. Después de sus anteriores visitas a la provincia, el grupo llega con El Antídoto, su último EP, y una convocatoria que crece en la escena independiente del rock argentino.
Resumen para apurados
- La banda bonaerense Autos Robados tocará este viernes 16 de octubre en Diva Rock Club de Tucumán para presentar su nuevo EP, "El Antídoto", en el marco de su gira nacional.
- El grupo de Quilmes regresa a la provincia tras agotar fechas previas y salas en Buenos Aires, sosteniendo un crecimiento autogestivo desde su formación en 2016.
- El show consolida a Tucumán como plaza clave en la expansión federal de la banda y fortalece el circuito del rock independiente junto a referentes de la escena local.
Autos Robados volverá a presentarse en Tucumán este viernes 16 de octubre, en Diva Rock Club, como parte de una gira por el país. La formación de Quilmes compartirá escenario con Estación Experimental y Trompo y sus Destajadores, dos nombres vinculados con la escena local. La propuesta se completará con la música de DJ Caballo Tranquilo y DJ Chato Luis.
El regreso tiene antecedentes que ayudan a explicar el vínculo que la banda comenzó a construir con el público tucumano. En septiembre de 2025, durante su primera visita a la provincia, el grupo tocó en La Taberna de Saturno, en una fecha que tuvo una convocatoria superior a la capacidad del lugar. En abril de este año regresó a Diva Club Rock para presentar El Antídoto, su EP más reciente.
En aquella segunda presentación, parte de los asistentes ya coreaba canciones del nuevo material. La respuesta reflejó cómo el repertorio comenzaba a encontrar nuevos oyentes fuera de Buenos Aires y consolidaba una relación con el público local. Para una banda que construyó buena parte de su recorrido desde la autogestión, ampliar ese circuito representa también la posibilidad de sostener nuevas presentaciones en distintas provincias.
Formada en Quilmes en 2016, Autos Robados está integrada por Federico Soto, en voz y guitarra; Nicolás Ruiz, en guitarra y coros; Lucas Ramos, en bajo y coros, y Emmanuel Baldovino, en batería. Su propuesta se apoya en el protagonismo de las guitarras y la energía del rock and roll, con influencias que remiten a Pappo, The Rolling Stones y Bob Dylan.
Esa herencia musical convive con canciones que encuentran inspiración en las experiencias cotidianas y los vínculos personales. La banda mantiene una sonoridad cruda y directa, mientras construye una identidad propia dentro de una escena en la que la circulación de la música y la convocatoria en vivo son parte central del crecimiento de los proyectos independientes.
A lo largo de su trayectoria, Autos Robados publicó siete EP y un simple, según detalla la gacetilla de prensa. Entre sus trabajos se encuentran Los Terribles (2017), Ansiedad (2019), Laberintos (2022), La Desproporción (2023) y Estrés y Alucinaciones (2025). En 2026 sumó El Antídoto, un material que profundiza el sonido del grupo y ocupa un lugar central en sus actuales presentaciones.
El proceso de grabación del último EP también estuvo marcado por la convivencia entre los integrantes. Los músicos compartieron 15 días antes de entrar al estudio y continuaron juntos durante el registro de las canciones, una experiencia que contribuyó a afianzar el trabajo colectivo y a definir el material.
El crecimiento del grupo se refleja, además, en sus presentaciones en Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde durante los últimos meses consiguió agotar entradas en distintas salas, de acuerdo con la información difundida por la producción. En marzo, también agotó funciones en el Teatro Flores y contó con la participación de Pity Álvarez como invitado en una de ellas, un episodio que amplió su visibilidad dentro del circuito del rock.
La fecha de este viernes tendrá también un componente ligado a la historia del rock tucumano. Trompo y sus Destajadores, una de las bandas convocadas para la noche, teloneros de La Renga y 2 Minutos. A su vez, Estación Experimental aportará su trayectoria dentro de la escena local, con más de 25 años en la escena, grandes impulsores de rock y el pop local, todos en una grilla que reúne distintas generaciones y recorridos del rock tucumano.
Con apertura de puertas prevista para las 22, la presentación será una nueva oportunidad para observar la evolución de una banda que comenzó a sumar público en la provincia y que ahora regresa con canciones nuevas y un recorrido nacional en expansión. Para Autos Robados, Tucumán empieza a ocupar un lugar propio dentro de esa ruta: el de una plaza a la que vuelve después de haber encontrado una primera respuesta favorable.