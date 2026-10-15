El fenómeno de Autos Robados suma otro capítulo en Tucumán

La fecha de este viernes tendrá también un componente ligado a la historia del rock tucumano. Trompo y sus Destajadores, una de las bandas convocadas para la noche, teloneros de La Renga y 2 Minutos. A su vez, Estación Experimental aportará su trayectoria dentro de la escena local, con más de 25 años en la escena, grandes impulsores de rock y el pop local, todos en una grilla que reúne distintas generaciones y recorridos del rock tucumano.