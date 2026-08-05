Después de Viña del Mar y el Gran Rex, AHYRE regresa al Teatro Mercedes Sosa

Resumen para apurados
- El grupo salteño AHYRE presentará su nuevo álbum "FARO" el 23 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, en el marco de su nueva gira nacional.
- El show combinará temas de su tercer disco con sus éxitos. La banda folclórica viene de triunfar en Viña del Mar 2024, donde ganó dos Gaviotas de Plata.
- Esta gira iniciará en el Gran Rex y recorrerá ocho ciudades, consolidando la evolución del folklore latinoamericano contemporáneo de la agrupación.
AHYRE abrirá una nueva etapa de su carrera con un disco, una gira nacional y un regreso a Tucumán. El grupo salteño presentará FARO, su tercer álbum de estudio, en un recorrido que incluirá ocho ciudades argentinas y tendrá una parada en el Teatro Mercedes Sosa.
El recital en la provincia será el 23 de octubre y las entradas ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del teatro.
Cómo será el show de AHYRE en Tucumán
La presentación combinará las nuevas canciones de FARO con los temas que acompañaron al grupo desde sus primeros años.
El álbum se publicará en septiembre, un mes antes del comienzo de la gira y será el tercer trabajo de estudio de AHYRE después de su disco debut homónimo, editado en 2020, y ECO.
Según adelantó el grupo, el nuevo material profundizará su raíz latinoamericana y, al mismo tiempo, ampliará su universo sonoro con otras texturas, timbres y colores.
La gira comenzará el 8 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Después continuará por Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy, donde finalizará el 30 de octubre.
Entradas para ver a AHYRE en Tucumán
El recital será el viernes 23 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa. Las puertas se habilitarán a las 20 y el show comenzará a las 21.
Las entradas pueden comprarse desde la página oficial del teatro.
De Salta a los principales escenarios del país
AHYRE nació en Salta en 2019 y está integrado por Juan José “Colo” Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando “Pony” Mónico y Federico Maldonado. En sus presentaciones también participa Guido Bertini en batería y percusión.
El cuarteto construyó una propuesta que parte del folklore, pero suma recursos y sonidos capaces de acercar el género a diferentes públicos.
Su primer álbum ganó el Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo de Folklore. Más tarde, ECO terminó de definir una identidad musical que combina tradición, arreglos contemporáneos y una fuerte presencia vocal.
El paso de AHYRE por Viña del Mar
Uno de los momentos más importantes de su recorrido llegó en 2024, cuando el grupo representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.
Con “La Luna”, AHYRE obtuvo dos Gaviotas de Plata: una como Mejor Canción y otra como Mejor Intérprete. Ese mismo año también recibió las consagraciones en los festivales de Cosquín y Jesús María.
A lo largo de su carrera, la banda compartió música con Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y Raly Barrionuevo, entre otros artistas. También celebró sus cinco años con un álbum en vivo grabado en el estadio Delmi de Salta.