Seguridad Tucumán quedó otra vez en el medio de la ruta del éxtasis La organización enviaba drogas sintéticas desde Córdoba mediante encomiendas que eran retiradas en el norte del país. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL PRUEBAS. Parte de las drogas sintéticas que fueron secuestradas. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánCórdobaJujuyNarcotráfico Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Cine: “CordobeCes” indaga sobre una identidad alegre La fuerza mística de la bestia pop El Centro Cultural Lola Mora recibió dos premios internacionales: el legado de César Pelli en Jujuy El legado de Lola Mora y la visión de César Pelli detrás de una obra que deslumbra en Jujuy Lo más popular Inteligencia artificial y salud mental: estudian si los mensajes pueden revelar señales de riesgo Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas Spotify ya tiene audiolibros en Argentina: cómo funcionan y cuánto cuestan Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá In memoriam: adiós a Antonio Grimau, el galán que desafió los límites Ranking notas premium Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán? La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema Condenan a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por un secuestro extorsivo La Corte actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia