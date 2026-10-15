El Centro Cultural Lola Mora recibió dos premios internacionales: el legado de César Pelli en Jujuy

Las esculturas de Lola Mora ocupan un lugar central en el proyecto. Las piezas representan figuras vinculadas con ideales como la Justicia, la Paz, la Libertad y el Progreso. "Cada una de esas esculturas ya en Jujuy tuvieron otro significado distinto al del Congreso de la Nación", comentó Ramiro. Su presencia recupera una parte de la historia de la artista, nacida en Tucumán, y la acerca a nuevas generaciones de visitantes.