El Centro Cultural Lola Mora recibió dos premios internacionales: el legado de César Pelli en Jujuy
Vidrio, esculturas monumentales y un puente que conecta dos épocas. Ramiro Tejeda contó cómo se concretó el proyecto que reúne seis obras de Lola Mora y lleva la firma del reconocido arquitecto tucumano.
Resumen para apurados
- El Centro Cultural Lola Mora, obra póstuma de César Pelli en Jujuy, recibió dos premios en la Bienal Internacional de Arquitectura por su diseño de fachada y gestión mixta.
- La construcción demandó ocho años de articulación público-privada para erigir un edificio sustentable que alberga seis esculturas monumentales de la artista tucumana Lola Mora.
- El espacio consolida a Jujuy como polo turístico y cultural en el norte argentino, preservando el patrimonio histórico nacional mediante arquitectura de estándar internacional.
El paisaje de Jujuy se cuela por los grandes paños de vidrio. La luz natural acompaña el recorrido y, en el centro de la escena, aparecen seis esculturas monumentales de Lola Mora. El edificio que las contiene lleva la firma de César Pelli, el arquitecto tucumano reconocido en todo el mundo. También es su última obra y su proyecto póstumo.
El Centro Cultural Lola Mora, ubicado en el barrio Alto La Viña de San Salvador de Jujuy, recibió dos premios en la XX Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. El reconocimiento destacó tanto el diseño de su fachada como el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para concretar la construcción.
Ramiro Tejeda, secretario de Planificación del Ministerio de Infraestructura de Jujuy, estuvo al frente del proyecto durante su gestión. En una entrevista con LA GACETA Play, repasó las dificultades que atravesaron para levantar el edificio y explicó qué buscaban transmitir con una obra que reúne arquitectura, historia y arte.
“Hoy el museo es un gran llamador en el norte argentino”, señaló. Según contó, el espacio atrae visitantes de distintas provincias, entre ellos turistas de Salta y Tucumán interesados en conocer las esculturas de la artista tucumana. También llegan personas de otros puntos del país y del extranjero, atraídas por la obra de Pelli.
Un puente entre el pasado y el futuro
La propuesta arquitectónica busca que el edificio dialogue con su entorno. Los grandes ventanales permiten que el paisaje jujeño y el cielo formen parte de la experiencia. Esa conexión con el exterior fue una de las ideas que Pelli quiso preservar en el diseño.
Tejeda describió el recorrido como una experiencia artística que integra el continente y su contenido. “Es una obra de arte que contiene seis obras de arte”, resumió.
Las esculturas de Lola Mora ocupan un lugar central en el proyecto. Las piezas representan figuras vinculadas con ideales como la Justicia, la Paz, la Libertad y el Progreso. "Cada una de esas esculturas ya en Jujuy tuvieron otro significado distinto al del Congreso de la Nación", comentó Ramiro. Su presencia recupera una parte de la historia de la artista, nacida en Tucumán, y la acerca a nuevas generaciones de visitantes.
Otro elemento destacado es el puente que forma parte del recorrido. Para Tejeda, su sentido va más allá de la estructura arquitectónica. “Nosotros le llamamos el puente que une el pasado y el futuro”, explicó.
El edificio también fue pensado para aprovechar la luz natural y reducir el consumo energético. Entre sus recursos de sustentabilidad se encuentran los paneles solares, incorporados a una propuesta que busca integrar tecnología y cuidado ambiental.
Casi ocho años para concretar una obra de autor
Llevar adelante el proyecto demandó casi ocho años de trabajo. El proceso incluyó la contratación de Pelli, el llamado a licitación, la búsqueda de materiales y la coordinación entre los distintos equipos involucrados.
Tejeda recordó que uno de los principales desafíos fue convertir la propuesta arquitectónica en una obra concreta. Para eso, resultó fundamental la articulación entre el sector público y el privado, con la participación de la empresa constructora Panedile Argentina y de equipos especializados en los cerramientos de aluminio y vidrio.
“Como arquitecto era un gran deseo”, contó sobre la posibilidad de participar en un proyecto de esa escala. La experiencia también implicó trabajar con la mirada de un profesional cuya trayectoria trascendió fronteras y que dejó en Jujuy una obra concebida para perdurar.
Los premios obtenidos en la Bienal reconocieron dos dimensiones de ese trabajo: el Premio Hydro Argentina a la Mejor Fachada de Aluminio, en la categoría Proyecto Cultural, y el Premio Bienal de Arquitectura a la Gestión Público-Privada.
Inaugurado en julio de 2026, el Centro Cultural Lola Mora propone un encuentro entre el patrimonio artístico y la arquitectura contemporánea. Además de resguardar las esculturas, busca funcionar como un espacio cultural vivo, con actividades, encuentros y propuestas abiertas a la comunidad.
La última obra de Pelli encuentra así un lugar propio en el paisaje jujeño. En su interior, las esculturas de Lola Mora recuperan protagonismo; hacia afuera, el vidrio deja entrar el cielo y las montañas. El edificio conecta dos legados del arte argentino y los convierte en una experiencia para quienes lo visitan.