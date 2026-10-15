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Cine: “CordobeCes” indaga sobre una identidad alegre

Estudiosos y comediantes plantean cuáles son las características de la provincia mediterránea.

Cine: “CordobeCes” indaga sobre una identidad alegre
15 Octubre 2026

Kaitlin, una metódica documentalista estadounidense, llega a Córdoba con el objetivo de descifrar científicamente la “felicidad cordobesa” basándose en los videos virales. Sin embargo, a medida que recorre la provincia de la mano del instagrammer Eddie Frari, y entre asados, rally, fútbol, universidad, sierras y cuarteto, malinterpreta cada ritual al intentar analizar lo que sólo se puede sentir. Cuando su vida estructurada se desmorona y su documental parece naufragar, la cineasta debe elegir: seguir observando Córdoba a través de una lente o soltar la cámara para subirse de lleno a la “caravana”. En ese momento, encuentra algo que buscaba desde el inicio sin saberlo: su lugar en el mundo.

“CordobeCes” es la película dirigida por Lucía Palacio que, con aportes privados, de una comunidad digital creada por Frari mediante crowdfunding y del Polo Audiovisual de Córdoba Agencia Córdoba Turismo, indaga en el particular humor de esa provincia para responder a dos preguntas disparadoras: ¿qué los hace tan graciosos? ¿Por qué su personalidad es tan reconocible en cualquier parte del mundo? El guión sumó voces de sociólogos e investigadores que ayudaron a descifrar la identidad local mediante el análisis de antiguos archivos históricos para repasar sus orígenes, sus ídolos, su ingenio, su gastronomía, sus clubes, su música, y su humor, atravesado por pura astucia callejera. En pantalla aparecen El Flaco Pailos, Piñón Fijo, Chichilo Viale, el “Maligno” Torres y muchos más para definir qué significa “ser cordobés”.

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