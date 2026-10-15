Cine: “CordobeCes” indaga sobre una identidad alegre

“CordobeCes” es la película dirigida por Lucía Palacio que, con aportes privados, de una comunidad digital creada por Frari mediante crowdfunding y del Polo Audiovisual de Córdoba Agencia Córdoba Turismo, indaga en el particular humor de esa provincia para responder a dos preguntas disparadoras: ¿qué los hace tan graciosos? ¿Por qué su personalidad es tan reconocible en cualquier parte del mundo? El guión sumó voces de sociólogos e investigadores que ayudaron a descifrar la identidad local mediante el análisis de antiguos archivos históricos para repasar sus orígenes, sus ídolos, su ingenio, su gastronomía, sus clubes, su música, y su humor, atravesado por pura astucia callejera. En pantalla aparecen El Flaco Pailos, Piñón Fijo, Chichilo Viale, el “Maligno” Torres y muchos más para definir qué significa “ser cordobés”.