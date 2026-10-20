“Le falló al equipo y me falló a mí”: Ten Hag recordó el final de Cristiano Ronaldo en Manchester United

Resumen para apurados
- Erik ten Hag criticó a Cristiano Ronaldo por su salida de Manchester United en 2022, acusándolo de defraudar al plantel y no estar en forma para competir.
- El conflicto se originó cuando el luso faltó a la pretemporada y culminó tras una polémica entrevista con Piers Morgan que derivó en la rescisión de su contrato.
- Las revelaciones reavivan el debate sobre el liderazgo de Ronaldo justo cuando enfrenta nuevos roces con el cuerpo técnico de la Selección de Portugal.
La salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United, a fines de 2022, sumó un nuevo capítulo. Erik ten Hag, que lo dirigió en aquella segunda etapa en Old Trafford, habló sin filtro sobre el portugués y lo acusó de haber defraudado al grupo, de no estar a la altura en lo físico y de bajar la intensidad de los entrenamientos.
El neerlandés recordó que su idea era convertir al delantero en una pieza central del proyecto, al punto de que viajó a Portugal para explicarle lo que pretendía. Sin embargo, aseguró que, más allá de considerarlo uno de los mejores de la historia, como entrenador debía tomar decisiones racionales. “Le falló al equipo y me falló a mí”, sentenció.
Uno de los puntos más duros de su relato apuntó a la preparación física. Según Ten Hag, Cristiano no hizo la pretemporada porque intentaba forzar un traspaso, y eso se notó en la cancha: estaba agotado, no podía llegar al área y no corría ni con la pelota ni sin ella.
El vestuario
El ex DT también desmintió que le exigiera una presión desmedida y explicó que el problema era la falta de preparación del delantero. Además, contó que el portugués les aconsejaba a sus compañeros que reservaran las piernas en los entrenamientos, algo que, según su visión, solo tiene sentido cuando un jugador ya alcanzó su mejor forma.
La relación terminó de romperse cuando Cristiano le concedió una entrevista al periodista Piers Morgan, en la que acusó a la dirigencia y al entrenador de haberlo traicionado. Aquella charla derivó en la rescisión inmediata de su contrato.
Las declaraciones de Ten Hag llegan en un momento sensible para el portugués, que en las últimas semanas volvió a quedar en el centro de la polémica por un nuevo cruce con el cuerpo técnico de la Selección de Portugal.