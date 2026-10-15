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Selección argentina: los posibles rivales para la fecha FIFA de noviembre y dónde jugaría

La AFA trabaja en la organización de dos amistosos entre el 9 y el 17 de noviembre, que marcarían el inicio de una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni.

AGENDA. La selección argentina ya planifica sus próximos compromisos amistosos tras la despedida de Lionel Messi.
AGENDA. La selección argentina ya planifica sus próximos compromisos amistosos tras la despedida de Lionel Messi.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA gestiona amistosos ante Uruguay y Costa Rica en Argentina del 9 al 17 de noviembre para abrir el ciclo post Messi.
  • Tras el retiro de Lionel Messi ante Benín, el DT Lionel Scaloni planea jugar en La Bombonera y en una sede del interior del país.
  • La doble fecha permitirá evaluar futbolistas y consolidar la renovación del equipo de cara al nuevo calendario internacional.
Resumen generado con IA

La selección argentina comienza a planificar su futuro después de la despedida de Lionel Messi. Con la histórica etapa del capitán ya cerrada, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para afrontar una nueva ventana internacional, prevista entre el 9 y el 17 de noviembre. Aunque todavía no hay rivales confirmados, la AFA avanza en las gestiones para organizar dos amistosos que podrían disputarse nuevamente en territorio argentino.

Según informó TyC Sports, Uruguay y Costa Rica aparecen como las principales alternativas para enfrentar a la “Albiceleste”. La intención de la dirigencia es organizar una gira de dos partidos, con distintas sedes, que permita continuar el proceso de renovación del seleccionado después de la salida de su máximo referente.

Uruguay podría enfrentar a Argentina en La Bombonera

Una de las posibilidades que analiza la AFA es disputar una nueva edición del clásico del Río de la Plata frente a Uruguay. De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, el encuentro sería el segundo de la próxima fecha FIFA y tendría como escenario La Bombonera, el estadio de Boca Juniors.

Por el momento, se trata de una alternativa que continúa en evaluación, sin confirmación oficial sobre la realización del encuentro ni su fecha específica.

La otra posibilidad contempla un enfrentamiento contra Costa Rica. En este caso, la intención sería llevar nuevamente a la Selección al interior del país, aunque todavía no trascendió cuál podría ser la provincia elegida para recibir el encuentro.

El comienzo de una nueva etapa sin Messi

La próxima ventana internacional tendrá un significado especial para Argentina. Será la primera después de la despedida de Messi, quien disputó su último partido con la camiseta nacional el pasado 6 de octubre, durante la goleada 3-0 frente a Benín en el estadio Monumental.

El seleccionado llega con una racha positiva en sus presentaciones amistosas más recientes. Antes de vencer al conjunto africano, había superado 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y 7-0 a Burkina Faso en la cancha de River.

De concretarse los encuentros ante Costa Rica y Uruguay, Scaloni tendrá una nueva oportunidad para continuar evaluando futbolistas y ajustar el funcionamiento del equipo en el inicio de una etapa que ya no contará con su histórico capitán.

Mientras tanto, la AFA deberá definir las negociaciones con las federaciones involucradas y confirmar las sedes y fechas de los partidos que cerrarán el calendario internacional de la Selección en 2026.

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