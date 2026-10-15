Selección argentina: los posibles rivales para la fecha FIFA de noviembre y dónde jugaría

La selección argentina comienza a planificar su futuro después de la despedida de Lionel Messi. Con la histórica etapa del capitán ya cerrada, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para afrontar una nueva ventana internacional, prevista entre el 9 y el 17 de noviembre. Aunque todavía no hay rivales confirmados, la AFA avanza en las gestiones para organizar dos amistosos que podrían disputarse nuevamente en territorio argentino.