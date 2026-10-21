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Show argentino en la Champions: doblete de Nico Paz y gol de Emiliano Buendía para Aston Villa

Perrone fue el eje del medio campo de Como en el 4-1 sobre Manchester United. Lisandro y Lautaro Martínez, lesionados, se perdieron la fecha.

INSPIRADO. El enganche argentino convirtió dos veces y dio una asistencia ante los “Diablos Rojos”.
INSPIRADO. El enganche argentino convirtió dos veces y dio una asistencia ante los “Diablos Rojos”.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nico Paz y Emiliano Buendía brillaron este jueves con goles decisivos para Como y Aston Villa en el cierre de la tercera fecha de la Champions League.
  • Paz marcó dos tantos y dio una asistencia ante Manchester United, mientras Buendía anotó de penal. En contraste, Lautaro y Lisandro Martínez fueron bajas por lesión.
  • Estas actuaciones consolidan el recambio generacional argentino en la élite europea y fortalecen las opciones de Lionel Scaloni para las próximas fechas FIFA.
Resumen generado con IA

Los futbolistas argentinos volvieron a dejar su sello en Europa. El cierre de la tercera fecha de la fase liga de la Champions League tuvo goles, asistencias y triunfos de jugadores nacionales, varios de ellos habituales en la “Scaloneta”, aunque también dejó dos ausencias sensibles.

La gran figura fue Nico Paz. El enganche brilló en la goleada 4-1 de Como sobre Manchester United con dos goles y una asistencia.

Abrió el marcador con un zurdazo pegado a un palo, habilitó al griego Anastasios Douvikas para el 2-0 y, a los 12 minutos del complemento, robó una pelota sobre la banda, encaró en soledad y definió ante el arquero para el 3-0.

Máximo Perrone también fue titular y se transformó en el eje del mediocampo del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, con buen manejo de los tiempos y recuperaciones claves. En cambio, Lisandro Martínez no estuvo en los “Diablos Rojos” por una distensión muscular en el muslo.

Buendía celebró con gol y Lo Celso sumó minutos

En Birmingham, Emiliano Buendía aportó un gol de penal en el 3-1 de Aston Villa sobre Viking, resultado que lo mantiene con puntaje ideal. Fue el segundo tanto del mediapunta en la historia del certamen, ambos en esta edición.

Giovani Lo Celso ingresó en el tramo final del triunfo 1-0 de Betis ante Feyenoord, mientras que Valentín Gómez no salió del banco. Inter, sin el lesionado Lautaro Martínez, venció 1-0 a Shakhtar Donetsk. En el Santiago Bernabéu, Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, cayó 4-1 ante Real Madrid.

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