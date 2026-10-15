Política

VIDEOS. Lilia Lemoine fue increpada en la marcha universitaria y denunció agresiones

La diputada libertaria compartió videos de los cruces con manifestantes frente al Congreso. Aseguró que le arrojaron agua, escupitajos y huevos, e intentaron romperle el celular.

TENSIÓN. Lilia Lemoine denunció que fue agredida durante la marcha unviersitaria.
TENSIÓN. Lilia Lemoine denunció que fue agredida durante la marcha unviersitaria.
Por Redacción Política Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • La diputada Lilia Lemoine fue increpada y agredida este jueves frente al Congreso por manifestantes durante la Marcha Federal Universitaria tras salir de la Cámara de Diputados.
  • El hecho ocurrió al caerse la sesión opositora sobre el DNU 70/23. Lemoine denunció que le arrojaron huevos, agua y piedras mientras filmaba los reclamos en las inmediaciones.
  • El episodio refleja la alta tensión política y social entre el oficialismo libertario y los sectores universitarios, anticipando un clima de mayor confrontación callejera.
Resumen generado con IA

Lilia Lemoine fue increpada este jueves por un grupo de manifestantes durante la Marcha Federal Universitaria, luego de salir del recinto de la Cámara de Diputados. 

La diputada libertaria abandonó el lugar después de que la oposición no lograra el quorum para avanzar con la megasesión convocada para intentar derogar el DNU 70/23, tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y debatir un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar.

Mientras caminaba por la avenida Rivadavia, Lemoine ingresó en un sector de la movilización organizada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). De la marcha participaron directores de hospitales universitarios, docentes, estudiantes, dirigentes gremiales y representantes de organizaciones sociales.

Los insultos y el video que compartió en redes

La diputada llegó a conversar con un joven que parecía estar entrevistándola, pero los cánticos de los manifestantes subieron de volumen hasta impedir cualquier intercambio. Después, Lemoine publicó un video grabado mientras caminaba por una calle lindante del Congreso, donde se encontró con su compañera de La Libertad Avanza (LLA), Laura Soldano.

Al comienzo de la grabación, varias personas que estaban a su alrededor le gritaban “chorra” y “sorete”. La legisladora respondió gritándole “loca” a una mujer.

“Acá las diputadas de La Libertad Avanza que no pueden caminar por la calle”, bromeó Lemoine en el video.

Con un café en la mano, también afirmó: “No hay adhesiones, está todo el mundo laburando. Recién me gritaron unas zurdas en Starbucks, mientras tomaban café en Starbucks”.

La denuncia de agresiones y su respuesta

Lemoine denunció que recibió distintas agresiones durante el cruce con los manifestantes. Según relató en sus redes sociales, le arrojaron agua, la escupieron y le tiraron tierra, piedras y huevos. También aseguró que intentaron romperle el celular y que se quedó a limpiar los huevos que le habían arrojado.

“Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular... pero al menos pude hacer este video donde se puede ver a los estudiantes de la marcha esgrimiendo los argumentos que la izquierda internacionalista le metió en la cabeza a las nuevas ‘clases oprimidas’. Esto solo es posible en democracia. Pero no se dan cuenta. Me fui porque sino tenían que dispersarlos, y a diferencia de los kukas, a mí no me gusta ver violencia. Nunca voy a dar un paso atrás”, expresó la diputada.

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