Shakira sorprendió con un mensaje a Antonio de la Rúa al cerrar su gira en Madrid

El espectáculo tuvo varios momentos destacados, entre ellos la participación de Maluma, con quien Shakira interpretó el éxito conjunto Chantaje y su nueva colaboración, Agua. Sin embargo, uno de los pasajes más comentados llegó hacia el final, cuando la cantante recordó a De la Rúa, de 53 años, con quien mantuvo una relación de 11 años y a quien le dedicó en su momento la balada Día de enero.