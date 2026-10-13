Shakira sorprendió con un mensaje a Antonio de la Rúa al cerrar su gira en Madrid

Resumen para apurados
- Shakira agradeció públicamente en Madrid a su expareja Antonio de la Rúa por colaborar en el montaje de su gira, tras cerrar su residencia de conciertos en España.
- Tras 11 años de relación y disputas judiciales pasadas, ambos reconstruyeron su vínculo; De la Rúa trabajó en el diseño de Macondo Park y fueron vistos juntos recientemente.
- El reconocimiento público reaviva especulaciones sobre su cercanía personal y consolida una alianza profesional estratégica entre la artista y su antiguo mánager.
Shakira cerró su residencia de un mes en Madrid, España, con una sorpresa que despertó la nostalgia entre sus seguidores. Al final del espectáculo, la cantante colombiana dedicó unas palabras a Antonio de la Rúa, su ex pareja, a quien agradeció por el acompañamiento y el trabajo detrás de la gira Las Mujeres Ya No Lloran.
Para los 13 conciertos, la artista montó Macondo Park, un recinto de 185.000 metros cuadrados inspirado en Macondo, el pueblo ficticio de Cien años de soledad, la consagrada novela de Gabriel García Márquez.
El espectáculo tuvo varios momentos destacados, entre ellos la participación de Maluma, con quien Shakira interpretó el éxito conjunto Chantaje y su nueva colaboración, Agua. Sin embargo, uno de los pasajes más comentados llegó hacia el final, cuando la cantante recordó a De la Rúa, de 53 años, con quien mantuvo una relación de 11 años y a quien le dedicó en su momento la balada Día de enero.
“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, expresó la artista.
“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler”, agregó, en referencia al cantautor uruguayo Jorge Drexler. Finalmente, reveló a quién estaban dirigidas sus palabras: “Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.
Los rumores de reconciliación
El mensaje llegó meses después de que comenzaran las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos, casi dos décadas después de su separación. En agosto de este año, Shakira y De la Rúa fueron vistos cenando en un restaurante junto al empresario George Nader y Tonino Mebarak, hermano mayor y colaborador de la cantante.
Del encuentro se viralizó una fotografía en la que Shakira aparece con una mano apoyada sobre el hombro de su expareja.
El final de la relación, que se extendió durante 11 años, estuvo marcado por reclamos económicos mutuos en la Justicia. Con el paso del tiempo, sin embargo, la cantante y el empresario reconstruyeron un buen vínculo, al punto de que él se convirtió en uno de sus colaboradores.
Después de la separación, ambos formaron nuevas familias. Shakira tuvo dos hijos con Gerard Piqué, de quien se separó en 2022, mientras que De la Rúa tuvo dos hijos con la modelo colombiana Daniela Ramos.
La cercanía entre la cantante y el entorno familiar de su expareja también quedó en evidencia durante la presentación de su gira en Argentina, en diciembre de 2025. En aquella oportunidad, Shakira invitó al escenario a Zulú de la Rúa, la hija mayor de Antonio y Daniela.
La joven integró “la manada”, el grupo selecto de fanáticos que acompaña a la artista en su entrada al escenario en cada país. También participaron sus primas, hijas de Agustina de la Rúa, hermana de Antonio y Aíto.
La familia de la Rúa compartió en las redes sociales imágenes del recital, una muestra más de la cercanía que Shakira conserva con sus integrantes.