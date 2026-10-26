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Techint va por talento tucumano: abrió prácticas de verano y puestos para recién graduados

La búsqueda está dirigida a estudiantes avanzados y egresados recientes de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Electricista.

TECHINT. La convocatoria está dirigida a estudiantes y graduados de Tucumán.
TECHINT. La convocatoria está dirigida a estudiantes y graduados de Tucumán. / TECHINT
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Techint abrió una convocatoria en Tucumán para sumar a estudiantes y graduados de Ingeniería a sus programas de prácticas y empleo con el fin de captar talento técnico.
  • La inscripción es online para perfiles mecánicos, electrónicos y electricistas. Los postulantes deben tener el 80% de la carrera o ser recién graduados para ingresar.
  • La iniciativa impulsará la inserción laboral de ingenieros tucumanos en grandes proyectos industriales, con opciones de desarrollo y eventual relocalización en el país.
Resumen generado con IA

Techint puso a Tucumán en el radar de sus incorporaciones para 2027, ya que la compañía abrió una convocatoria para estudiantes y graduados en Ingeniería de la provincia que quieran sumarse a sus programas de prácticas y Jóvenes Profesionales. La búsqueda apunta a perfiles de Ingeniería Mecánica, Electrónica o Electricista, aunque las oportunidades pueden desarrollarse en otros puntos del país y requerir relocalización.

Además de abrir la postulación online, Techint anticipó que visitará la provincia para conocer talento local y presentar sus propuestas de desarrollo profesional.

Si todavía estás estudiando

Las Prácticas Educativas de Verano (PEV) duran tres meses y permiten participar de un proyecto real dentro de alguna de las empresas del Grupo Techint.

Para esta convocatoria, se pide tener alrededor del 80% de la carrera cursada y aprobada.

VERANO 2027. Las prácticas duran tres meses y permiten trabajar en un proyecto real. VERANO 2027. Las prácticas duran tres meses y permiten trabajar en un proyecto real. / CAPTURA DE PANTALLA

Techint tiene además un programa general de prácticas para estudiantes universitarios con cargas horarias que pueden ir de 20 a 40 horas semanales, aunque las condiciones concretas de esta edición de verano se definirán según la posición asignada.

Si estás por recibirte o terminaste hace poco

La segunda opción es el Programa de Jóvenes Profesionales y está orientado a estudiantes próximos a graduarse y a personas recientemente recibidas que quieran comenzar su carrera dentro de alguna de las compañías del grupo.

A diferencia de las prácticas de verano, acá se trata de oportunidades laborales para iniciar un recorrido profesional dentro de Techint.

Un dato importante: el puesto puede no estar en Tucumán

Aunque la convocatoria está dirigida a talento tucumano, las posiciones no necesariamente se desarrollarán dentro de la provincia.

Techint explica que las prácticas y oportunidades pueden realizarse en distintos centros operativos y oficinas de Argentina. Por eso, quienes avancen en el proceso pueden recibir propuestas que impliquen relocalizarse para comenzar la experiencia.

Es un punto importante para tener en cuenta antes de enviar la postulación.

Cómo postularse

La inscripción se realiza directamente desde el portal oficial Techint Careers, en careers.techint.com.

Dentro del buscador hay que localizar la publicación “Prácticas Educativas de Verano y Jóvenes Profesionales 2027 | TUCUMÁN” y seleccionar la opción “Enviar candidatura ahora”.

TECHINT. La convocatoria está dirigida a estudiantes y graduados de Tucumán. TECHINT. La convocatoria está dirigida a estudiantes y graduados de Tucumán. / CAPTURA DE PANTALLA

Desde allí, el se debe iniciar sesión o crear un perfil, completar sus datos personales y académicos y cargar la información solicitada por la compañía.

La publicación oficial no informa una fecha de cierre ni detalla los salarios para estas oportunidades.

Qué carreras entran en esta búsqueda

La convocatoria publicada específicamente para Tucumán contempla tres perfiles:

- Ingeniería Mecánica

- Ingeniería Electrónica

- Ingeniería Electricista

Además de vivir en Tucumán, los requisitos cambian según el programa: para las prácticas se pide tener alrededor del 80% de la carrera aprobado, mientras que Jóvenes Profesionales apunta a quienes están próximos a graduarse o terminaron recientemente.

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