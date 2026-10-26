Techint va por talento tucumano: abrió prácticas de verano y puestos para recién graduados

Techint puso a Tucumán en el radar de sus incorporaciones para 2027, ya que la compañía abrió una convocatoria para estudiantes y graduados en Ingeniería de la provincia que quieran sumarse a sus programas de prácticas y Jóvenes Profesionales. La búsqueda apunta a perfiles de Ingeniería Mecánica, Electrónica o Electricista, aunque las oportunidades pueden desarrollarse en otros puntos del país y requerir relocalización.