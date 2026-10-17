De San Martín de los Andes a Corea: alumnos argentinos llegaron al Mundial de Robótica

La delegación estaba integrada por Valentina Fernández, Aaron Barros, Emanuel Basile, Enrique Cruz y Santiago Rocca, alumnos de las EPET N° 12 y N° 30 de San Martín de los Andes. Bajo el nombre Herederos de Turing, representaron a la Argentina en el certamen realizado en Incheon entre el 7 y el 10 de octubre.