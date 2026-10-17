Cómo sigue la salud de la niña de un año y siete meses que fue atacada por un pitbull en Tucumán

Resumen para apurados
- La niña de un año atacada por un pitbull el 24 de septiembre en Tucumán salió de terapia intensiva y evoluciona favorablemente en el Hospital de Niños tras una compleja cirugía.
- La beba fue agredida en la casa de su abuela y requirió una intervención reconstructiva facial y ósea de tres horas y media para reparar graves daños en su rostro y párpado.
- Aunque está fuera de peligro, continuará con rehabilitación y controles interdisciplinarios para monitorear secuelas a largo plazo, en especial en la región ocular.
La niña de un año y siete meses que fue atacada por un perro pitbull el 24 de septiembre continúa recuperándose en el Hospital del Niño Jesús. Tras atravesar un cuadro crítico, ser asistida en terapia intensiva y someterse a una compleja cirugía reconstructiva del rostro, la pequeña se encuentra fuera de peligro y permanece en una sala de internación común.
Según informó el Ministerio de Salud Pública, la paciente presenta una evolución favorable y está clínicamente estable, sin fiebre. Sin embargo, todavía necesita cuidados especializados y un abordaje interdisciplinario para avanzar en su recuperación.
El ataque ocurrió mientras la niña se encontraba en la casa de su abuela. Debido a la gravedad de las lesiones faciales, debió ser trasladada de urgencia al hospital pediátrico, donde recibió atención inmediata y fue sometida a una intervención quirúrgica para reparar los tejidos afectados.
Una recuperación que requiere seguimiento
El doctor José Lozano Muñoz, responsable de la atención de la pequeña en la Sala de Clínica 7, explicó que actualmente el tratamiento está enfocado en la recuperación posquirúrgica, el soporte nutricional y la rehabilitación.
Por el momento, la niña recibe alimentación por sonda y los profesionales evalúan su tolerancia progresiva a la vía oral. También cuenta con seguimiento neurológico y asistencia motora y fonoaudiológica, mientras los especialistas monitorean su evolución y determinan los pasos a seguir.
Uno de los aspectos que requiere especial atención es la recuperación de las funciones comprometidas por las lesiones, en particular las relacionadas con la región ocular. Por eso, el proceso continuará con controles específicos y la intervención de distintas áreas médicas.
La cirugía que permitió superar el momento más crítico
La directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, recordó que la pequeña ingresó en estado grave, con pronóstico reservado, y necesitó asistencia respiratoria durante su permanencia en terapia intensiva.
Ante la complejidad del cuadro, se convocó a especialistas en cirugía plástica y maxilofacial para realizar una intervención de urgencia. El procedimiento permitió reparar las lesiones en ambos lados del rostro y reconstruir estructuras afectadas, entre ellas la región del párpado izquierdo.
La cirugía estuvo a cargo de los doctores Martín Sánchez y Martín Hilal y demandó aproximadamente tres horas y media de trabajo. Además de los daños en los tejidos blandos, la niña presentaba fracturas en estructuras óseas de la cara.
Los profesionales destacaron que la atención inicial, la estabilización de la paciente y el trabajo coordinado de los distintos equipos fueron fundamentales para superar la etapa de mayor riesgo.
Aunque la evolución es alentadora, los médicos advirtieron que todavía queda un camino de rehabilitación y seguimiento para favorecer la recuperación funcional y evaluar posibles secuelas.
La emoción de la familia
En medio de la recuperación, la abuela de la niña expresó su agradecimiento a los profesionales que participaron de la atención y acompañaron a la familia durante los momentos más difíciles.
“Un milagro de mi bebé, está hermosa y gracias a los médicos, al Ministerio, a todos, que se portaron re bien, le salvaron la vida a mi gordi”, manifestó emocionada.
La mujer contó que volver a verla sonreír representa una enorme esperanza después de la angustia que atravesó desde el día del ataque. Si bien la familia todavía deberá esperar antes de regresar a casa, la mejoría de la pequeña constituye un avance significativo.