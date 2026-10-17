Cómo sigue la salud de la niña de un año y siete meses que fue atacada por un pitbull en Tucumán

La niña de un año y siete meses que fue atacada por un perro pitbull el 24 de septiembre continúa recuperándose en el Hospital del Niño Jesús. Tras atravesar un cuadro crítico, ser asistida en terapia intensiva y someterse a una compleja cirugía reconstructiva del rostro, la pequeña se encuentra fuera de peligro y permanece en una sala de internación común.