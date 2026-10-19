María Becerra revolucionó a sus fanáticos con un adelanto de su nuevo proyecto: “LURE”

Luego, le preguntaron por el encuentro escénico entre Marilina Bertoldi, Tini Stoessel y Lali Espósito, a lo que ella comentó emocionada: “¡Lloré! ¡La puta madre! Y Marilina ahí, qué momento icónico, qué lindo momento. Qué necesario. Ese abrazo entre ellas fue precioso”, y cuándo le consultaron si había sido un cierre para la grieta entre ambas artistas del pop, María Becerra contestó: “Obvio, totalmente”.