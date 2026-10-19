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María Becerra revolucionó a sus fanáticos con un adelanto de su nuevo proyecto: “LURE”

La cantante sorprendió al compartir un video en sus redes sociales.

La imagen que compartió María Becerra antes de la final del Mundial 2026
La imagen que compartió María Becerra antes de la final del Mundial 2026
Por Redacción Espectáculos Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • María Becerra presentó este lunes en sus redes sociales un adelanto de "LURE", su nuevo proyecto musical, para dar inicio a una flamante etapa tras su último álbum.
  • Mediante un video donde reproduce un vinilo inédito tras repasar la etapa de "Quimera", la artista compartió segundos de una canción y la frase: "La misma piel. Otros instintos".
  • La publicación desató el entusiasmo de sus fanáticos y marca el rumbo sonoro y conceptual que definirá los próximos lanzamientos discográficos de la cantante argentina.
Resumen generado con IA

Este lunes 19 de octubre, María Becerra enloqueció a sus fanáticos al subir un video a sus redes sociales para adelantar su nuevo proyecto, "Lure". Recordemos que su último álbum, "Quimera", salió el 20 de noviembre de 2025.

¿Qué se ve en el video que compartió María Becerra?

En el video, se la ve a la cantante en medio de la sesión de fotos para la portada de "Quimera", luego le dan el álbum y ella lo guarda en su colección mientras mira los otros vinilos que tiene.

Finalmente, agarra un disco negro y lo pone en un toca discos, y suena apenas unos segundos de una canción inédita. Al final, María Becerra muestra su gorra, en donde se puede leer "Lure". Junto al mismo, la joven escribió: "La misma piel. Otros instintos. LURE".

¿Qué dijo María Becerra sobre Marilina Bertoldi, Tini Stoesel y Lali Espósito?

“¿Vas a ir al casamiento de Tini?”, fue lo primero que le consultaron desde el ciclo de América TV, y la cantante respondió: “Sí, ya nos mandaron la invitación con el dress code. Estamos viendo qué nos ponemos con Juli”.

Luego, le preguntaron por el encuentro escénico entre Marilina Bertoldi, Tini Stoessel y Lali Espósito, a lo que ella comentó emocionada: “¡Lloré! ¡La puta madre! Y Marilina ahí, qué momento icónico, qué lindo momento. Qué necesario. Ese abrazo entre ellas fue precioso”, y cuándo le consultaron si había sido un cierre para la grieta entre ambas artistas del pop, María Becerra contestó: “Obvio, totalmente”.

Por último, sobre la rivalidad que protagonizaban sus colegas, la Nena de Argentina expresó: “Andá a saber qué las había rivalizado en su momento. Cosas más de chicas. O los demás”.

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