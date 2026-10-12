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Arrestaron a una famosa actriz por intentar abrir la puerta de un avión y agredir a dos tripulantes

Fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York tras un incidente durante un vuelo que había partido de Los Ángeles. Su representante atribuyó su conducta a una emergencia médica.

Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. GETTY IMAGES
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • La actriz Selma Blair fue arrestada el domingo en Nueva York tras agredir a tripulantes e intentar abrir la puerta de un avión durante un vuelo, presuntamente por una crisis de salud.
  • Blair, diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018, fue hospitalizada tras el aterrizaje. Delta Airlines remarcó su política de tolerancia cero ante actos de indisciplina.
  • El FBI asumió la investigación del incidente en vuelo, lo que determinará la situación procesal de la artista mientras se evalúa su evolución médica en las próximas horas.
Resumen generado con IA

La actriz estadounidense Selma Blair fue arrestada luego de protagonizar un presunto episodio de violencia durante un vuelo de Delta Air Lines entre Los Ángeles y Nueva York. El incidente ocurrió el domingo por la noche, cuando la aeronave aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy. Según informaron las autoridades, dos integrantes de la tripulación resultaron heridos.

La intérprete fue detenida tras las denuncias de que habría intentado abrir la puerta del avión y ejercido violencia física durante el viaje. Después del aterrizaje, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica y someterse a una evaluación. Uno de los tripulantes afectados también recibió asistencia.

ARRESTADA. La actriz estadounidense Selma Blair fue acusada de protagonizar un presunto episodio de violencia durante un vuelo de Delta Air Lines entre Los Ángeles y Nueva York. ARRESTADA. La actriz estadounidense Selma Blair fue acusada de protagonizar un presunto episodio de violencia durante un vuelo de Delta Air Lines entre Los Ángeles y Nueva York.

Ante la repercusión del episodio, el representante de Blair, de 54 años, explicó que lo ocurrido estuvo relacionado con un problema de salud. “Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye”, señaló.

Además, afirmó que la actriz recibió asistencia inmediatamente después de la llegada del avión y que actualmente se encuentra estable.

La investigación por el incidente

El FBI quedó a cargo de investigar lo sucedido durante el vuelo. Hasta el momento, el organismo no había respondido a las consultas de la prensa sobre el episodio.

Un portavoz de Delta Air Lines, por su parte, ratificó la política de la compañía ante este tipo de situaciones. “Tenemos tolerancia cero ante los comportamientos indisciplinados o ilegales, porque la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación siempre es nuestra prioridad”, expresó.

Blair tiene esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica que le diagnosticaron en 2018. Desde entonces, habló públicamente sobre su experiencia con la enfermedad y el impacto que tuvo en su vida personal y profesional.

Quién es Selma Blair

La actriz alcanzó gran popularidad a fines de los años 90 y principios de los 2000, con participaciones en películas que se convirtieron en referentes de la cultura pop.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran Juegos sexuales (1999), junto a Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe, y Legalmente rubia (2001), donde compartió elenco con Reese Witherspoon.

Selma Blair interpretó a Vivian en Selma Blair interpretó a Vivian en

A lo largo de su carrera también participó en producciones como Hellboy y La cosa más dulce. En los últimos años, además de continuar vinculada al mundo artístico, se convirtió en una voz visible en la difusión y concientización sobre la esclerosis múltiple.

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