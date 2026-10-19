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Intensifican la búsqueda de Raúl Moyano: montarán un campamento en la cumbre para ampliar los rastrillajes

El operativo se concentrará en el sector sureste del cerro Ñuñorco Grande, a partir de un dato aportado por la Policía sobre una señal del celular del desaparecido.

Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado que buscan en el cerro Ñuñorco de Tucumán
Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado que buscan en el cerro Ñuñorco de Tucumán La Nación
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rescatistas montan hoy un campamento en la cumbre del cerro Ñuñorco, Tucumán, para intensificar la búsqueda del docente Raúl Moyano, desaparecido hace días.
  • El operativo se reorientó tras captarse una señal de su celular hacia el sector sureste. Se sumaron especialistas de montaña de Tinogasta, drones y voluntarios.
  • La base en la cima optimizará la logística y permanencia de las brigadas en altura, facilitando los rastrillajes en zonas complejas para hallar al andinista.
Resumen generado con IA

La búsqueda de Raúl Moyano se intensificará hoy con la instalación de un campamento avanzado en la zona de cumbre del cerro Ñuñorco Grande, desde donde se desplegarán nuevos rastrillajes en el sector sureste de la montaña. El operativo se reorganizará a partir de información técnica que permitió delimitar un área de búsqueda prioritaria.

Una semana de incertidumbre por la desaparición de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco

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Hernán Augusto Parajón, coordinador del operativo de rescate, detalló que hoy se realizará una reunión general para definir la logística y planificar el despliegue de los equipos que permanecerán en altura. El último punto de avistaje de Moyano se ubica en la zona de cumbre.

Según explicó, un dato aportado por la Policía permitió orientar las tareas. De acuerdo con esa información, Moyano desapareció un lunes y, dos días después, el miércoles, una antena de la zona de Los Sarmiento habría captado una señal de su teléfono celular.

Ese registro permitió circunscribir el área de búsqueda al sector sureste del Ñuñorco Grande, en un abanico que se extiende desde la cumbre en dirección a la ruta provincial 307 y la zona de El Indio.

Un operativo con más recursos y equipos especializados

El despliegue contará con la participación de distintas divisiones de la Policía, la Dirección de Comunicaciones y efectivos de las comisarías de la zona. También se sumarán integrantes de Gendarmería Nacional, especialistas en drones y una división de montaña procedente de Tinogasta, cuyos efectivos llegaron la noche anterior.

Parte del personal ascenderá hasta la cumbre para instalar el campamento avanzado, que servirá como base de operaciones para los rastrillajes en los sectores considerados prioritarios.

Parajón señaló que uno de los aspectos centrales de la planificación será garantizar el abastecimiento y la logística necesarios para mantener a los rescatistas en altura durante las tareas de búsqueda.

Además, se incorporarán andinistas voluntarios que colaborarán con sus equipos y experiencia en los recorridos por las zonas de mayor dificultad.

El objetivo es reforzar la búsqueda en el área delimitada a partir de los últimos indicios disponibles y ampliar la capacidad de trabajo de los equipos de rescate en un terreno de montaña complejo.

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