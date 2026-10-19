Intensifican la búsqueda de Raúl Moyano: montarán un campamento en la cumbre para ampliar los rastrillajes

La búsqueda de Raúl Moyano se intensificará hoy con la instalación de un campamento avanzado en la zona de cumbre del cerro Ñuñorco Grande, desde donde se desplegarán nuevos rastrillajes en el sector sureste de la montaña. El operativo se reorganizará a partir de información técnica que permitió delimitar un área de búsqueda prioritaria.