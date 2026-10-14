Así es la cocina campestre de Agustina Cherri: madera, una gran isla y detalles que enamoran

Las mesadas amplias facilitan el trabajo diario. Aunque domina lo tradicional, la tecnología aparece integrada de manera sutil: una heladera moderna y una cocina industrial de acero inoxidable con campana extractora. No hay ornamentos innecesarios ni lujos ostentosos, el foco está puesto en la atmósfera familiar. Entre las particularidades del espacio, lleva un pizarrón en la pared para que los chicos anoten recetas, productos que faltan o lo que tengan ganas de comer.