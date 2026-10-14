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Así es la cocina campestre de Agustina Cherri: madera, una gran isla y detalles que enamoran

La actriz mostró su cocina de estilo campestre, con muebles de madera, una isla central y detalles vintage. Un espacio cálido y funcional donde comparte recetas y momentos cotidianos con sus cuatro hijos.

Así es la cocina campestre de Agustina Cherri: madera, una gran isla y detalles que enamoran
Así es la cocina campestre de Agustina Cherri: madera, una gran isla y detalles que enamoran
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Agustina Cherri mostró en redes su cocina de estilo campestre, su lugar predilecto para compartir la rutina culinaria y momentos cotidianos junto a sus cuatro hijos.
  • El ambiente combina madera recuperada, una gran isla central y tecnología moderna, reflejando su formación en cocina macrobiótica y su prioridad por la funcionalidad familiar.
  • La publicación consolida la tendencia del interiorismo cálido y funcional sobre el minimalismo, inspirando a sus seguidores a crear espacios de encuentro cotidiano.
Resumen generado con IA

Agustina Cherri mostró en sus redes lo que le llama “su lugar favorito”: un espacio de impronta campestre, con la madera como protagonista, una mesa central y electrodomésticos modernos pensados para el día a día con sus hijos.

Entre alacenas de madera maciza, paredes de texturas suaves y una gran isla central, el lugar apuesta por una estética cálida y despojada, lejos de los diseños impersonales y minimalistas.

Los detalles rústicos marcan la diferencia, la madera recuperada y natural es la gran protagonista. Las alacenas y los muebles tienen vetas marcadas y un diseño clásico que remite a las antiguas estancias de campo.

Contra una pared se ve una pequeña estantería tipo escalera, con frascos de vidrio con granos, utensilios de uso cotidiano y libros de recetas. Sobre la mesada, los frascos transparente con etiquetas visibles y los elementos de cocina forman parte de la escena diaria.

Las paredes combinan tonos neutros y revestimiento sutiles que aportan textura sin restar luminosidad. Los detalles en cerámica y una bacha de estilo vintage completan el conjunto. Sobre la bacha, una ventana apaisada deja entrar luz natural y conecta el interior con el verde del jardín.

Así es la cocina campestre de Agustina Cherri: madera, una gran isla y detalles que enamoran

Una lugar de encuentro familiar

En el centro del ambiente, una mesa de madera de tapa clara funciona como eje de la cocina. Según lo que comenta la actriz, allí se preparan recetas caseras junto a los chicos y también se desayuna o se arma el mate de la tarde.

Las mesadas amplias facilitan el trabajo diario. Aunque domina lo tradicional, la tecnología aparece integrada de manera sutil: una heladera moderna y una cocina industrial de acero inoxidable con campana extractora. No hay ornamentos innecesarios ni lujos ostentosos, el foco está puesto en la atmósfera familiar. Entre las particularidades del espacio, lleva un pizarrón en la pared para que los chicos anoten recetas, productos que faltan o lo que tengan ganas de comer.

Su cocina llama la atención desde que fue expuesta en 2024, con una mesada de mármol blanco combinada con estantes de madera y una isla central, donde la actriz prepara su especialidad: una torta de banana. Según el video publicado, la hace sin medir los ingredientes y la ayudan sus hijos Muna, Nilo, Alba y Bono.

Así es la cocina campestre de Agustina Cherri: madera, una gran isla y detalles que enamoran

Cherri, además, tiene un vínculo con la cocina que viene de antes. Cuando decidió volverse vegetariana, estudió cocina macrobiótica para hacerlo con responsabilidad. Lo fue durante 16 años y, desde su último embarazo, volvió a incorporar todo tipo de alimentos. “Hoy como muy balanceado y de todo”, contó hace un tiempo la actriz.

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