Murió a los 34 años RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en “Breaking Bad”

Resumen para apurados
- El actor RJ Mitte, de "Breaking Bad", murió este lunes a los 34 años en Texas bajo causas investigadas por la policía, que no descarta un suicidio.
- Diagnosticado con parálisis cerebral infantil, Mitte saltó a la fama con la serie y dedicó su vida al activismo por la inclusión laboral en Hollywood.
- Mientras la justicia esclarece las causas de su deceso, su legado perdura como un hito para la visibilidad de actores con discapacidad en la industria.
RJ Mitte, el actor estadounidense que alcanzó la fama internacional por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, murió este lunes en Texas, Estados Unidos, a los 34 años, según informó el portal TMZ. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias de su fallecimiento y no descartan que se haya quitado la vida.
“Con una profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, comunicó su representante, quien también pidió respeto por la privacidad de la familia.
Mitte participó en la exitosa producción de AMC, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, en la que interpretó al hijo adolescente de Walter White, un profesor de química que comienza a fabricar metanfetaminas después de recibir un diagnóstico terminal.
Su historia personal también marcó su trabajo frente a las cámaras. El actor fue diagnosticado con parálisis cerebral leve a los tres años, una condición que afecta el tono muscular y la movilidad. Esa experiencia le permitió aportar autenticidad a su personaje y convertirse en una referencia para la representación de las personas con discapacidad en la televisión.
Su carrera y su compromiso con la inclusión
Originario de Luisiana, Mitte se mudó a Los Ángeles después de ser elegido para integrar el elenco de Breaking Bad. El éxito de la serie impulsó su carrera y le abrió las puertas a otros proyectos cinematográficos y televisivos.
Entre sus trabajos en cine figuran Triumph, Standing Up for Sunny y Time Share. También participó en producciones televisivas como Now Apocalypse y Hannah Montana.
Fuera de la actuación, dedicó buena parte de su actividad pública a promover la inclusión y combatir los prejuicios contra las personas con discapacidad. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, dos organizaciones vinculadas a la asistencia y los derechos de este colectivo. Además, presidió The Mitte Foundation, su propia fundación, orientada a promover la diversidad y derribar estereotipos.
Su compromiso también se extendió al ámbito gremial. Integró el Comité de Intérpretes con Discapacidad del sindicato SAG-AFTRA, desde donde impulsó una representación más justa y mayores oportunidades laborales para los actores con discapacidad.
Asimismo, promovió programas educativos y campañas contra el bullying dirigidas a la infancia.
Qué dijo sobre el final de “Breaking Bad”
En una de sus últimas entrevistas, Mitte reflexionó sobre el desenlace de Breaking Bad y el destino de la familia White después del cierre de la serie.
El actor sostuvo que el final no necesariamente significaba el fin de la historia familiar, sino que representaba el cierre del recorrido de Heisenberg, la identidad criminal adoptada por Walter White. También señaló que los personajes quedaban frente a una situación compleja con las autoridades.
“No creo que haya sido un final”, afirmó al referirse a los interrogantes que dejó la producción sobre el futuro de sus protagonistas y que, según consideró, nunca llegarán a resolverse.
Su interpretación de Walter White Jr. quedó asociada a uno de los dramas televisivos más reconocidos de las últimas décadas. Al mismo tiempo, su trayectoria trascendió la pantalla por su trabajo en favor de la inclusión y de mayores oportunidades para las personas con discapacidad en Hollywood.