Un ex participante de MasterChef estuvo casi 30 días internado: “Tengo una segunda oportunidad”

Resumen para apurados
- El cocinero Antonio López, exparticipante de MasterChef, recibió el alta en Salta tras casi un mes internado por un delicado cuadro de salud que puso en riesgo su vida.
- El joven superó momentos críticos asistido por su madre tras consultar varios centros médicos, y actualmente enfrenta secuelas motrices y visuales temporales.
- López retomó gradualmente el trabajo en su bodegón familiar para afrontar los gastos médicos, enfocado en su rehabilitación para recuperar capacidades básicas.
El cocinero salteño Antonio López, una de las figuras más queridas de la edición 2023 de MasterChef, conmovió a sus seguidores al brindar detalles sobre su delicado estado de salud. Luego de permanecer internado durante casi treinta días y atravesar momentos críticos, el joven confirmó que fue dado de alta y que ya se encuentra en proceso de recuperación en su provincia natal.
“Les quiero comentar que volví a la vida después de casi un mes internado, tengo una segunda oportunidad de vida”, expresó el influencer gastronómico a través de sus redes.
Una segunda oportunidad tras semanas críticas
El estado de salud de Antonio López generó profunda preocupación entre los seguidores que lo acompañan desde su paso por MasterChef. Según relató el propio protagonista, debió recorrer diferentes centros asistenciales antes de que los profesionales médicos pudieran dar con el tratamiento adecuado para estabilizarlo.
Aunque prefirió no revelar el diagnóstico específico de la enfermedad que padeció, admitió abiertamente que llegó a temer por su vida. En sus mensajes, reconoció que las semanas de internación representaron el desafío más duro de su vida.
“Estaba a punto de tocar el arpa, amigos. Estuve muy enfermo durante un mes”, confesó el salteño sobre la severidad del cuadro. Sus palabras sintetizan la gravedad de un proceso que lo mantuvo alejado de sus proyectos personales.
El sostén familiar y las secuelas en el proceso de rehabilitación
A lo largo de este duro trance de salud, Antonio López contó con el auxilio incondicional de su madre, un pilar decisivo durante su paso por MasterChef y en su vida cotidiana. El joven destacó que ella permaneció a su lado en todo momento: “Fue la persona que estuvo desde el día cero dándome de comer cuando yo no podía ni moverme, dándome ánimo, bañándome, cambiándome”, comentó con gratitud.
El alta médica marca el inicio de una etapa exigente, ya que la enfermedad le provocó secuelas físicas temporales. El salteño explicó que enfrenta dificultades en la motricidad y en la visión, por lo que debe realizar ejercicios y reincorporarse con prudencia.
“Lamentablemente no soy el mismo por ahora, tengo que volver a aprender a hacer muchas cosas básicas”, detalló respecto del tratamiento médico que sostiene en Salta.
El regreso al bodegón
Pese a los contratiempos de salud, el ex Master Chef demostró que su pasión gastronómica sigue intacta, manteniendo el espíritu que cautivó a la audiencia del reality. En los últimos días, comenzó a reincorporarse a la cocina de Bodegón DVC Cocina de Antonio López, el local que abrió junto a su familia en la capital salteña.
Además del deseo de cocinar, el retorno estuvo motivado por la urgencia de afrontar los elevados costos en medicamentos e insumos médicos generados durante su internación. Acompañado por su equipo, aclaró que trabaja a un ritmo más pausado, respetando la evolución de su cuerpo.
“A veces la vida nos obliga a frenar, a descansar y a valorar esas pequeñas cosas que antes hacíamos sin pensar”, reflexionó en sus redes.