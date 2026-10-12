Un ex participante de MasterChef estuvo casi 30 días internado: “Tengo una segunda oportunidad”

El sostén familiar y las secuelas en el proceso de rehabilitación

A lo largo de este duro trance de salud, Antonio López contó con el auxilio incondicional de su madre, un pilar decisivo durante su paso por MasterChef y en su vida cotidiana. El joven destacó que ella permaneció a su lado en todo momento: “Fue la persona que estuvo desde el día cero dándome de comer cuando yo no podía ni moverme, dándome ánimo, bañándome, cambiándome”, comentó con gratitud.