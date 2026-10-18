River ganó, gustó y goleó para recuperar la sonrisa

Resumen para apurados
- River Plate goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba por la fecha 13 del Clausura para superar una racha negativa y regresar a la zona de playoffs.
- Con goles de Galván, Correa y Almada, el equipo de Leonardo Ponzio dominó el juego y exhibió contundencia ofensiva tras atravesar semanas de irregularidad.
- El triunfo ubica al Millonario quinto en su zona y fortalece al plantel de cara a dos compromisos determinantes frente a Racing y el Superclásico ante Boca.
River Plate necesitaba una noche así. Después de días tumultuosos, el “Millonario” encontró fútbol, contundencia y tranquilidad en Córdoba, donde goleó 3-0 a Belgrano por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio consiguió una victoria clave para recuperar terreno en la pelea por los playoffs y llegar fortalecido a dos compromisos que pueden marcar su futuro: Racing, en el Monumental, y Boca, en la Bombonera.
El triunfo tuvo un valor especial porque River no solamente se llevó tres puntos vitales, sino que también mostró una de sus mejores versiones desde la llegada de Ponzio al banco de suplentes. Con una propuesta ofensiva y mayor eficacia en los metros finales, el conjunto de Núñez superó a un rival que tuvo dificultades para contener sus ataques y terminó resignado ante la superioridad visitante.
El primer tiempo fue intenso y tuvo situaciones para ambos equipos, aunque River mostró mejores argumentos futbolísticos. A los ocho minutos, Galván probó desde la izquierda, pero su remate salió débil y terminó en las manos de Thiago Cardozo. El arquero uruguayo volvió a responder ante las oportunidades de Ángel Correa, que estuvo cerca de abrir el marcador en más de una ocasión.
Belgrano intentó contestar mediante contragolpes, pero le costó transformar sus avances en situaciones claras. El partido también tuvo una jugada polémica cuando el árbitro Pablo Dóvalo expulsó inicialmente a Lisandro López por una infracción sobre Correa. Tras revisar las imágenes a instancias del VAR, la decisión fue revertida y el defensor continuó en el campo.
Cuando parecía que el descanso llegaría con el marcador en blanco, River encontró la ventaja en la última acción de la primera etapa. Después de una serie de rebotes dentro del área, Galván apareció para definir con un remate bajo junto al palo izquierdo de Cardozo. La jugada fue revisada por una posible posición adelantada de Gonzalo Montiel, pero el árbitro convalidó el tanto.
El gol golpeó a Belgrano y River aprovechó ese momento para liquidar el encuentro. Apenas habían transcurrido tres minutos del complemento cuando una salida defectuosa del conjunto cordobés permitió que Lucas Beltrán recuperara la pelota y asistiera a Correa. El delantero definió ante la salida del arquero y estableció el 2-0, un resultado que le dio todavía más confianza al visitante.
Con la ventaja, River manejó el desarrollo y encontró espacios para lastimar. A los 27 minutos, Almada protagonizó una gran acción individual: dejó atrás a dos defensores por la izquierda, ingresó al área y sacó un remate cruzado para establecer el 3-0 definitivo.
La victoria le permitió al “Millonario” escalar al quinto puesto de la Zona B, con 20 puntos, y regresar a los puestos de clasificación a los playoffs. Además, quedó séptimo en la tabla anual, con 49 unidades, a cuatro de Rosario Central, que por el momento ocupa el último lugar de acceso a la próxima Copa Libertadores.
River ganó, gustó y goleó. Ahora deberá sostener esta recuperación en dos pruebas exigentes: primero recibirá a Racing y después afrontará el Superclásico ante Boca. La goleada en Córdoba le devolvió confianza, pero también le recordó que todavía necesita sumar mucho para cumplir sus objetivos.