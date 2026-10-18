River ganó, gustó y goleó para recuperar la sonrisa

River Plate necesitaba una noche así. Después de días tumultuosos, el “Millonario” encontró fútbol, contundencia y tranquilidad en Córdoba, donde goleó 3-0 a Belgrano por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio consiguió una victoria clave para recuperar terreno en la pelea por los playoffs y llegar fortalecido a dos compromisos que pueden marcar su futuro: Racing, en el Monumental, y Boca, en la Bombonera.