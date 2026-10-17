River tiene una prueba decisiva para seguir en carrera

Resumen para apurados
- River visita este domingo a Belgrano en Córdoba desde las 20.15, con la obligación de ganar para entrar a los playoffs del Clausura y asegurar su lugar en las copas de 2027.
- El equipo de Ponzio llega tras empatar ante Sarmiento y tiene a Marcos Acuña en duda por lesión, mientras que Belgrano viene de vencer 2-0 a Racing y pelea la cima del torneo.
- Con mínimo margen de error en la recta final, una caída complicaría severamente el acceso de River a la fase eliminatoria y a los torneos continentales de la próxima temporada.
El desafío de River Plate en Córdoba va mucho más allá de conseguir tres puntos. El “Millonario” necesita una reacción inmediata para mantenerse con posibilidades concretas de ingresar a los playoffs del Torneo Clausura y no comprometer todavía más su posición en la Tabla Anual, que también define el acceso a las copas internacionales de 2027. Después del empate frente a Sarmiento en Junín, el equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio afrontará una prueba exigente ante Belgrano, uno de los grandes protagonistas de la temporada.
Con la obligación de ganar y cada vez menos margen para equivocarse, River visitará este domingo al “Pirata”, desde las 20.15, por la decimotercera fecha del campeonato.
El empate conseguido en Junín dejó al conjunto de Núñez fuera de los puestos de clasificación a la fase eliminatoria y profundizó la preocupación por su presente futbolístico. A esta altura del torneo, dejar puntos en el camino puede resultar determinante, tanto en la pelea por avanzar a los playoffs como en la carrera por asegurarse un lugar en las competencias continentales de la próxima temporada.
Por eso, el compromiso en Córdoba adquiere una importancia especial. River necesita recuperar terreno, pero también ofrecer señales de mejoría en su funcionamiento. Una nueva derrota lo dejaría en una posición extremadamente delicada cuando la fase regular comienza a entrar en su tramo decisivo.
En busca de una respuesta futbolística, Ponzio pretende sostener prácticamente a los mismos protagonistas que utilizó en sus primeras presentaciones. El DT interino considera que el equipo necesita recuperar el funcionamiento que insinuó al comienzo de su ciclo y, ante la trascendencia del partido, pondrá en cancha lo mejor que tenga disponible.
Una de las principales incógnitas pasa por la situación de Marcos Acuña. El defensor campeón del mundo terminó el encuentro frente a Sarmiento con molestias en el hombro y un pisotón en el empeine izquierdo. Su evolución será determinante para definir si puede ocupar el lateral izquierdo, aunque por el momento tiene más posibilidades de quedar afuera que de integrar el equipo titular.
Si Acuña no llega en condiciones, su lugar será ocupado por Francisco Ortega. El lateral zurdo, que llegó desde Olympiacos de Grecia, dejó atrás una molestia muscular y tuvo una buena participación en los minutos finales del partido disputado en Junín. Su ingreso aparece como la alternativa natural para cubrir una eventual ausencia.
Otra situación a seguir es la de Aníbal Moreno, quien ya se recuperó de su discopatía lumbar. El volante lleva dos partidos entre los convocados, aunque todavía no sumó minutos. Su regreso a la actividad podría representar una alternativa importante para un equipo que necesita encontrar respuestas en el tramo decisivo.
Del otro lado estará un Belgrano que atraviesa un presente muy diferente. Bajo la conducción de Ricardo Zielinski, el conjunto cordobés se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 y mantuvo su protagonismo durante el segundo semestre.
El “Pirata” llegará fortalecido por su última presentación, en la que consiguió un contundente triunfo por 2-0 frente a Racing, en condición de visitante. Con una campaña sólida y el respaldo de los resultados, buscará aprovechar su localía para sostenerse en lo más alto de la tabla y dar otro paso hacia los playoffs.
Además, el enfrentamiento tendrá un condimento especial: será una reedición de la final del Torneo Apertura, en la que Belgrano protagonizó una remontada agónica para imponerse por 3-2. Aquella definición todavía forma parte de la historia reciente de ambos equipos y le agrega un atractivo particular al choque.
En Córdoba, el “Millo” tendrá una oportunidad decisiva para cambiar el rumbo. Con los playoffs y la clasificación a las copas en juego, deberá demostrar que está en condiciones de pelear por sus objetivos. El margen de error es mínimo y los puntos que deje escapar pueden resultar irrecuperables.