River tiene una prueba decisiva para seguir en carrera

El desafío de River Plate en Córdoba va mucho más allá de conseguir tres puntos. El “Millonario” necesita una reacción inmediata para mantenerse con posibilidades concretas de ingresar a los playoffs del Torneo Clausura y no comprometer todavía más su posición en la Tabla Anual, que también define el acceso a las copas internacionales de 2027. Después del empate frente a Sarmiento en Junín, el equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio afrontará una prueba exigente ante Belgrano, uno de los grandes protagonistas de la temporada.