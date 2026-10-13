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¿Cumbre anti Tapia?: dirigentes de River y Estudiantes se reunieron y lanzaron un comunicado conjunto

Luego de varios idas y vueltas públicos contra la conducción del Chiqui Tapia, Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón se mostraron juntos y ambos clubes anunciaron una “mesa permanente de trabajo”.

¿Cumbre anti Tapia?: dirigentes de River y Estudiantes se reunieron y lanzaron un comunicado conjunto
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los presidentes de River y Estudiantes, Di Carlo y Verón, se reunieron este martes en el Monumental para acordar una agenda de reformas y proyectos para el fútbol argentino.
  • Tras tensiones públicas con la AFA de Tapia, ambos clubes crearon una mesa de trabajo permanente y ratificaron la defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.
  • La alianza entre dos instituciones de peso abre un frente opositor que buscará incidir en las decisiones estructurales y en la distribución de recursos en el fútbol nacional.
Resumen generado con IA

Las máximas autoridades de River Plate y Estudiantes de La Plata protagonizaron este martes una cumbre institucional en las instalaciones del estadio Monumental, con el propósito de inaugurar una agenda compartida de debate y elaboración de proyectos orientados al crecimiento estructural de la actividad local. La reunión estuvo encabezada por los presidentes de ambas entidades, Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, quienes estuvieron acompañados por los directivos Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri, por el lado de la entidad de Núñez, y Martín Gorostegui junto a Juan Martín Cerolini en representación de la delegación "Pincharrata".

A través de un pronunciamiento difundido de forma simultánea en las plataformas oficiales de ambos clubes, las instituciones informaron que durante el cónclave intercambiaron diagnósticos, documentación y perspectivas respecto a los desafíos medulares que enfrenta la disciplina a nivel nacional. En ese sentido, remarcaron la necesidad de generar canales de discusión serios y de largo plazo para articular estrategias que permitan incrementar los recursos económicos y fortalecer el patrimonio de los clubes, al tiempo que fijaron una postura doctrinaria categórica: la ratificación del modelo social e histórico de las asociaciones civiles sin fines de lucro y la defensa del rol comunitario de contención, formación y desarrollo que cumplen para la juventud.

Mesa permanente

Como principal resolución operativa, las dirigencias acordaron la conformación de una “mesa permanente de trabajo” que mantendrá reuniones periódicas para confeccionar proyectos concretos en los planos institucional, deportivo, económico y organizativo. “River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro”, concluyó el texto rubricado por ambas comisiones directivas, en lo que significó el inicio de una alianza estratégica entre dos de las instituciones de mayor peso en la escena nacional.

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