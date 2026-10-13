¿Cumbre anti Tapia?: dirigentes de River y Estudiantes se reunieron y lanzaron un comunicado conjunto

A través de un pronunciamiento difundido de forma simultánea en las plataformas oficiales de ambos clubes, las instituciones informaron que durante el cónclave intercambiaron diagnósticos, documentación y perspectivas respecto a los desafíos medulares que enfrenta la disciplina a nivel nacional. En ese sentido, remarcaron la necesidad de generar canales de discusión serios y de largo plazo para articular estrategias que permitan incrementar los recursos económicos y fortalecer el patrimonio de los clubes, al tiempo que fijaron una postura doctrinaria categórica: la ratificación del modelo social e histórico de las asociaciones civiles sin fines de lucro y la defensa del rol comunitario de contención, formación y desarrollo que cumplen para la juventud.