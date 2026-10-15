Ramón Díaz, a un paso de volver a River para intentar apagar el incendio

Resumen para apurados
- Ramón Díaz asumirá este martes como DT de River Plate en Buenos Aires para reemplazar a Leonardo Ponzio, debido a la crisis deportiva que atraviesa el equipo en el torneo.
- La dirigencia avanzó tras el empate ante Sarmiento. El riojano, ganador de nueve títulos en tres etapas previas en el club, rechazó ofertas del exterior para sellar su retorno.
- Si asume, debutará ante Racing en el Monumental antes del Superclásico con Boca, con el reto urgente de revertir el rumbo y clasificar a River a la próxima Copa Libertadores.
River Plate atraviesa un presente que exige respuestas y la dirigencia parece haber encontrado un nombre capaz de cambiar el rumbo: Ramón Ángel Díaz. El segundo entrenador más ganador de la historia del club, solo superado por Marcelo Gallardo, está cada vez más cerca de iniciar su cuarto ciclo en Núñez. Según trascendió en las últimas horas, las negociaciones están avanzadas y el riojano asumiría el martes, en reemplazo de Leonardo Ponzio.
El empate frente a Sarmiento, en Junín, profundizó las dudas alrededor del equipo. El conjunto de Núñez está fuera de los puestos de playoffs del Torneo Clausura y también está cada vez más comprometida su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. En ese escenario, la dirigencia aceleró las gestiones para concretar el regreso de un entrenador que conoce como pocos la historia y las exigencias del club.
Hasta ahora, Ramón había quedado relegado frente a otros candidatos. Primero fue Gallardo, luego Martín Demichelis y más tarde Eduardo Coudet. Sin embargo, el panorama cambió y el riojano volvió a reunir consenso en la mesa dirigencial, en medio de la necesidad de encontrar respuestas inmediatas.
La salida de Ponzio todavía no fue oficializada, aunque el partido del domingo frente a Belgrano, en Córdoba, sería el último del actual entrenador. Si se concreta lo previsto, Ramón debutará el domingo 25 ante Racing, en el Monumental, apenas una semana antes del superclásico frente a Boca, en La Bombonera.
Después del encuentro en Junín, Ponzio evitó alimentar las versiones sobre su futuro. “Vivo el hoy, River es hoy. Para proyectar el año que viene, hay que ganar lo que queda y más no puedo decir. Si no vivís el hoy, después es tarde”, expresó. Una respuesta que dejó abierta la incertidumbre sobre la continuidad del cuerpo técnico.
La apuesta por Ramón también tiene un componente emocional. En los últimos días, el entrenador y su hijo Emiliano rechazaron propuestas del exterior, entre ellas una del Corinthians. En River interpretaron esas decisiones como señales de que el regreso al club ocupa un lugar prioritario. Desde el entorno del técnico sostienen que dirigir nuevamente al equipo de Núñez representa su “último sueño”.
No sería una historia nueva. Ramón condujo a River en tres etapas y conquistó nueve títulos. La primera, entre 1995 y 2000, fue la más extensa y exitosa: ganó la Copa Libertadores de 1996, la Supercopa Sudamericana de 1997 y cuatro campeonatos locales, incluido el tricampeonato.
Su segundo ciclo comenzó en 2001 y se extendió hasta mediados de 2002. En ese período conquistó el Clausura 2002 con un equipo de marcado poder ofensivo. El tercer capítulo llegó a fines de 2012 y terminó en mayo de 2014, después de obtener el Torneo Final y la Copa Campeonato de ese año.
Doce años después de aquella salida, Ramón está ante la posibilidad de volver a sentarse en el banco de River. La urgencia deportiva, su identificación con el club y el deseo de cerrar su historia en Núñez confluyen en una negociación que podría quedar resuelta en las próximas horas. El regreso todavía necesita confirmación oficial, pero el martes aparece como la fecha señalada para el comienzo de una nueva etapa.