Ramón Díaz, a un paso de volver a River para intentar apagar el incendio

El empate frente a Sarmiento, en Junín, profundizó las dudas alrededor del equipo. El conjunto de Núñez está fuera de los puestos de playoffs del Torneo Clausura y también está cada vez más comprometida su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. En ese escenario, la dirigencia aceleró las gestiones para concretar el regreso de un entrenador que conoce como pocos la historia y las exigencias del club.