Condena en Ecuador a un ex presidente

La justicia de Ecuador declaró culpable al ex presidente Lenín Moreno en un caso de corrupción en torno a la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país a cargo de la china Sinohydro.
De 73 años, Moreno espera a conocer la condena tras la decisión de la suprema Corte Nacional de Justicia.
La fiscalía pidió seis años y seis meses de prisión para el exmandatario (2017-2021) y también ex vicepresidente.
En un fallo de primera instancia, la corte encontró responsable a Moreno de haberse beneficiado de una trama de corrupción en torno a la central eléctrica Coca Codo Sinclair, que empezó a operar en 2016.
Mientras era vicepresidente del ex mandatario socialista Rafael Correa, entre 2007 y 2013, la familia de Moreno captó alrededor de un millón de dólares de los sobornos de Sinohydro para favorecer la construcción, de acuerdo a la Fiscalía.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, con sede en Quito, informó en X que cuatro “de los procesados, incluido Lenín M., son responsables del delito de #Cohecho.
“No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro”, dijo el expresidente tras conocer la decisión de la justicia.
De acuerdo con la Fiscalía la empresa china habría pagado coimas por 76 millones de dólares (un 4% del costo de la obra).
Moreno, quien se desplaza en silla de ruedas, también desempeñó los cargos de enviado especial para temas de discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra y de representante de la Organización de Estados Americanos para las personas con discapacidades, en Asunción, Paraguay.