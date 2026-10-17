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"Nacimos juntos, morimos juntos": la historia de los siameses ecuatorianos que fallecieron a los 27 años

José Luis y José Armando Cevallos Herrera fallecieron en un hospital de Zipaquirá, donde recibían terapias de rehabilitación.

SIAMESES. José Luis y José Armando Cevallos Herrera fallecieron en un hospital de Zipaquirá, donde recibían terapias de rehabilitación.
SIAMESES. José Luis y José Armando Cevallos Herrera fallecieron en un hospital de Zipaquirá, donde recibían terapias de rehabilitación.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los siameses ecuatorianos José Luis y José Armando Cevallos murieron a los 27 años este jueves en Zipaquirá, Colombia, tras sufrir una repentina emergencia médica.
  • Habían viajado en abril para hacer rehabilitación y lograr caminar. Compartían hígado e intestinos; su salud empeoró por una afección urinaria de José Luis.
  • Su caso conmocionó a la región y deja un fuerte legado de superación e inclusión, demostrando en redes sociales que la discapacidad no es un impedimento para ser felices.
Resumen generado con IA

José Luis y José Armando Cevallos Herrera, conocidos como “los siameses de Ecuador”, murieron a los 27 años en Colombia, donde habían llegado en abril para recibir tratamientos de rehabilitación con la esperanza de mejorar su movilidad y cumplir uno de sus mayores sueños: caminar.

Los hermanos fallecieron durante la madrugada de este jueves en un hospital de Zipaquirá, al norte de Bogotá, después de sufrir una emergencia médica. La noticia fue confirmada por el equipo que gestionaba sus redes sociales, aunque no se brindaron detalles sobre las circunstancias específicas del deceso.

En una entrevista con el canal español Antena 3, José Armando había explicado por qué era casi imposible separar a los hermanos, una posibilidad que, según sus propias palabras, ya no deseaban.

“Compartimos hígado e intestinos. La mayor parte del hígado lo tiene José Luis”, contó. También se refirió al vínculo que los unía y a la manera en que percibían sus emociones. “Nacimos juntos, morimos juntos”, expresó, y agregó que su hermano era capaz de “sentir sus emociones”, mientras que él no.

El comunicado y el pedido de privacidad de la familia

Tras conocerse la noticia, el equipo que acompañaba a los hermanos publicó un comunicado para informar sobre la muerte y despedirlos.

“Con profundo dolor y tristeza queremos informar a los seguidores y a toda la comunidad que nuestros queridos siameses fallecieron durante la madrugada de hoy”, expresaron.

Nacimos juntos, morimos juntos: la historia de los siameses ecuatorianos que fallecieron a los 27 años

En el mensaje, destacaron la huella que dejaron José Luis y José Armando en quienes conocieron su historia. “Su historia, sus sonrisas y su manera de ver la vida dejaron una huella imborrable en muchos corazones. Nos queda la alegría de saber que fueron felices cumpliendo sus sueños y alcanzando metas que los llenaban de ilusión”, señalaron.

Además de agradecer el apoyo recibido a lo largo de los años, los responsables de sus redes sociales pidieron respeto para la familia durante este difícil momento.

“Su legado permanecerá vivo en una frase que siempre los representó: ‘El querer es poder, y la discapacidad no es impedimento para ser felices’”, agregaron.

Por último, aclararon que no brindarían más información sobre lo ocurrido. “Por respeto a su privacidad y a este difícil momento, nos abstenemos de brindar más información sobre lo sucedido”, indicaron.

Cómo fueron los últimos días de los hermanos en Colombia

El estado de salud de José Luis y José Armando comenzó a complicarse durante la tarde del miércoles, según contaron sus familiares.

Damián Cevallos, hermano mayor de ambos, relató a la radio La Voz de Milagro que José Luis presentó problemas en las vías urinarias y que su situación se agravó con el paso de las horas. La familia recibió la noticia del fallecimiento alrededor de las 3 de la madrugada.

Los hermanos habían viajado a Colombia en abril para someterse a terapias de rehabilitación que les permitieran mejorar su movilidad. Durante los últimos meses, compartieron en las redes sociales sus avances y el esfuerzo que realizaban para alcanzar sus objetivos.

Pocos días antes de morir, incluso publicaron imágenes de sus ejercicios de equilibrio, en una de las últimas muestras de un proceso que habían emprendido con la ilusión de caminar.

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