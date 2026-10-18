La remontada de San Martín sobre Midland no debe esconder los errores de Orfila

San Martín estaba contra las cuerdas, con el Reducido cada vez más lejos y la sensación de que el año empezaba a despedirse antes de tiempo. Perdía 2 a 0 contra Midland y el panorama era desolador. Sin embargo, terminó ganando 3 a 2, con una remontada que puede convertirse en un punto de inflexión. Por lo menos es lo que piensan sus hinchas, que fueron dejando La Ciudadela con una mezcla de locura, excitación y euforia.