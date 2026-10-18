Operativo de Búsqueda en El Mollar: la verdad desde el terreno, el cerco del clima extremo y la odisea de rescate en la alta montaña

En la historia de El Mollar nunca había pasado algo igual: ni tantos días seguidos de mal tiempo cerrado, ni una desaparición que demande semejantes jornadas de exposición continua para los rescatistas. La familia sigue de cerca cada movimiento en la base con el corazón en la boca, sosteniendo el aliento en cada parte oficial. Y mientras la montaña impone sus leyes más duras y la razón titubea ante los días transcurridos, en cada corazón que camina el barro y desafía la niebla late la convicción inquebrantable de que la esperanza de encontrarlo con vida jamás se pierde y la premisa periodística sigue siendo una sola: estar en el lugar, contrastar los partes oficiales con la realidad y decir siempre la verdad.