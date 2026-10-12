Depende de un cierre perfecto: las probabilidades de San Martín de meterse en el Reducido de la Primera Nacional
A cuatro puntos de la zona de clasificación, el "Santo" ya no depende enteramente de sí mismo, pero el cruce directo de la última fecha le da vida. Las combinaciones que necesita, los retornos para el sábado y el fino margen de error para no cerrar el año antes de tiempo.
Resumen para apurados
- Tras caer ante Atlanta el domingo en Villa Crespo, San Martín de Tucumán quedó obligado a ganar los últimos tres partidos para mantener chances de entrar al Reducido.
- El equipo de Orfila atraviesa su peor campaña en diez años, con diez victorias en 33 fechas, ubicándose décimo con 43 puntos, a cuatro unidades del último clasificado.
- Para clasificar, el Santo deberá sumar nueve puntos ante Midland, Quilmes y Colegiales, además de esperar resultados ajenos para no culminar su temporada de forma prematura.
Mantener vivas las chances de Reducido hasta último momento. A ello se refirió Alejandro Orfila tras la derrota 1 a 0 ante Atlanta el domingo, un resultado que dejó a San Martín al borde de la cornisa de dar por concluida su temporada 2026 con demasiada anticipación.
¿Qué escollos le quedan por afrontar en el tramo final de la fase regular del torneo de la Primera Nacional? Recibirá a Midland el sábado, luego visitará a Quilmes y finalmente será anfitrión de Colegiales, en la actualidad ubicado en el octavo lugar de la zona B y por ende el principal equipo que tiene en la mira para sellar su clasificación.
“Vamos a necesitar sumar nueve de nueve, esa es la lógica. Y dependeremos de algunos resultados”, concedió el técnico uruguayo antes de abandonar el estadio Don León Kolbowski.
Las sensaciones imperantes en el mundo "santo” son contrapuestas a lo que marcan las frías matemáticas.
Porque en realidad si el conjunto tucumano gana sus tres partidos es altamente factible que consiga meterse en la lucha por el segundo ascenso. Solo que al plantel se lo vio muy golpeado tras la caída en Villa Crespo, como si no creyese en sus propias posibilidades de alcanzar el objetivo. Y las reacciones de los hinchas, por caso en las redes sociales, predominaron en igual sentido.
Se entiende: San Martín está cerrando su peor campaña en la última década, con apenas 10 victorias (e igual cantidad de derrotas) en 33 partidos.
Si se mantiene con vida a esta altura es básicamente por la mediocridad generalizada de un torneo que insiste con otorgarle una y otra vez chances de ir por lo que a esta altura tendría características de milagro: ascender a la primera división en un año de desempeño pobrísimo.
Frente a Atlanta, por caso, San Martín desaprovechó una oportunidad dorada de achicar diferencias. El sábado le había sido propicio, con varios guiños en su favor: ninguno de sus contendientes más o menos directos había sumado de a tres y salió a jugar contra los de Cristian Pellerano ubicado a cuatro unidades de Colegiales. Pero pese a cumplir con una aceptable actuación, volvió a Tucumán con las manos vacías.
“Hasta que la matemática diga lo contrario, vamos a hacer lo posible para lograr el objetivo”, declaró Orfila.
¿Y qué dice la matemática? Primero, que San Martín, ubicado en la décima posición con 43 puntos, ya no depende enteramente de sí mismo. Pero, aun así, en caso de sumar nueve sobre nueve, son pocas las chances de no obtener el pasaporte.
Por ejemplo, quedaría fuera del Reducido si Colegiales –con 47 unidades y su rival en la última fecha- gana sus dos partidos previos (visita a Agropecuario y recibe a Atlético Rafaela) a visitar La Ciudadela.
Y si además San Martín de San Juan, que está noveno con 46, obtiene al menos otros seis y lo termina superando por diferencia de gol o goles a favor (actualmente los dos equipos homónimos están igualados en ambos rubros). El “Verdinegro” tendrá como rivales a Temperley, Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy.
Aun si se dieran esos dos casos desfavorables simultáneamente, de sumar nueve puntos el conjunto de Orfila aún podría aspirar a sobrepasar en la tabla a otros equipos, siempre dependiendo de sus cosechas, en particular a Deportivo Maipú (séptimo, con 48) o Gimnasia y Tiro (sexto, con 49).
E incluso –aunque muchísimo menos probable- a Midland (quinto, con 51), que podría ser sobrepasado por San Martín en caso de un cierre de torneo perfecto por parte de los tucumanos y una hecatombe global del que será su próximo rival.
De sacar siete sobre nueve, por supuesto pasará a depender mucho más de la alquimia de los resultados ajenos. Pero el eventual “mano a mano” con Colegiales en el cierre le otorga una posibilidad añadida, siempre y cuando San Martín haya sumado cuatro puntos y los de Munro no más de tres en las dos fechas anteriores.
“Pensamos en el próximo partido, en ganar y seguir estando con expectativas; obviamente, a medida que van pasando las fechas el margen se achica cada vez más”, reconoció ante la prensa un Orfila con rostro cariacontecido.
De cara al choque con Midland (una de las sorpresas del torneo, que viene de golear 4-0 a Atlético Rafaela), el técnico destacó que podrá contar con dos jugadores ausentes en Villa Crespo, Matías Ignacio García y Diego Diellos. Y espera que Alan Cisnero se recupere de la lesión que lo dejó en el banco de suplentes y le permitió entrar solo unos minutos ante Atlanta.
En fin, lo escrito: de obtener los nueve puntos aún en disputa difícilmente el “Santo” quede fuera del Reducido. El tema es que San Martín ha dado sobradas muestras de ser un equipo irregular y poco confiable.
Quizá por ello, en algún momento de su comparecencia ante la prensa en Villa Crespo, inconscientemente, Orfila cambió el adjetivo y en lugar de decir “hacer lo posible”, utilizó su contrario: “Vamos a hacer lo imposible para entrar al Reducido”.
La cuestión es que si algo es “imposible”, en sentido estricto, no tiene chances de realización.