Depende de un cierre perfecto: las probabilidades de San Martín de meterse en el Reducido de la Primera Nacional

Frente a Atlanta, por caso, San Martín desaprovechó una oportunidad dorada de achicar diferencias. El sábado le había sido propicio, con varios guiños en su favor: ninguno de sus contendientes más o menos directos había sumado de a tres y salió a jugar contra los de Cristian Pellerano ubicado a cuatro unidades de Colegiales. Pero pese a cumplir con una aceptable actuación, volvió a Tucumán con las manos vacías.