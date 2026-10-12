San Lorenzo evalúa ir a convocatoria de acreedores y Culotta descartó su renuncia

A la hora de hablar de las trabas para sumar refuerzos, Culotta explicó que necesitan reunir 700.000 dólares para levantar las inhibiciones vigentes. Con las cuentas bancarias bloqueadas, remarcó que la prioridad pasa por sanear el club con recursos propios y sin recurrir a aportes privados que sigan aumentando el endeudamiento. En ese sentido, recordó que al asumir se encontraron con un plantel de 61 contratos profesionales, donde Danilo Arboleda fue la única incorporación por la que se puso plata, y anticipó que en el mercado de pases de fin de año habrá varias salidas para recortar entre un 40% y un 50% el presupuesto del fútbol profesional.