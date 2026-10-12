San Lorenzo evalúa ir a convocatoria de acreedores y Culotta descartó su renuncia
El presidente del club reconoció que analizan la medida judicial debido a las deudas heredadas y más de una docena de juicios abiertos. Aseguró que necesitan 700.000 dólares para levantar inhibiciones y adelantó una reducción drástica del plantel profesional a fin de año.
Resumen para apurados
- Marcelo Culotta descartó renunciar a San Lorenzo y anunció que evalúan ir a convocatoria de acreedores por las deudas heredadas y múltiples juicios.
- La institución afronta cuentas embargadas y requiere 700.000 dólares para levantar inhibiciones, tras asumir la gestión con 61 contratos profesionales.
- La dirigencia planea recortar hasta un 50% el presupuesto del plantel a fin de año para estabilizar las finanzas del club sin financiamiento privado.
El presidente de San Lorenzo, Marcelo Culotta, desmintió las versiones sobre una posible renuncia y reconoció públicamente que el club analiza presentarse en convocatoria de acreedores para ordenar sus cuentas. En declaraciones al programa No veo la hora (DSports Radio), el dirigente expuso la magnitud de las deudas heredadas, cuestionó el manejo de gestiones anteriores y advirtió sobre las dificultades de afrontar más de una docena de demandas judiciales que derivaron en embargos sobre la economía de la institución.
A la hora de hablar de las trabas para sumar refuerzos, Culotta explicó que necesitan reunir 700.000 dólares para levantar las inhibiciones vigentes. Con las cuentas bancarias bloqueadas, remarcó que la prioridad pasa por sanear el club con recursos propios y sin recurrir a aportes privados que sigan aumentando el endeudamiento. En ese sentido, recordó que al asumir se encontraron con un plantel de 61 contratos profesionales, donde Danilo Arboleda fue la única incorporación por la que se puso plata, y anticipó que en el mercado de pases de fin de año habrá varias salidas para recortar entre un 40% y un 50% el presupuesto del fútbol profesional.
En lo deportivo, valoró el triunfo 1-0 frente a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura tras la caída sufrida en Florencio Varela, hizo una autocrítica sobre el ciclo previo de Rubén Darío Insua —atribuyendo la falta de resultados al ritmo de exigencia inmediata del fútbol local— y ratificó su respaldo a Néstor Gorosito, asegurando que el cuerpo técnico tiene a todo el plantel a disposición mientras la dirigencia se enfoca en estabilizar el club.