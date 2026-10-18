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A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de F1

Después de un accidentado paso por Singapur, el piloto argentino tendrá una nueva oportunidad para recuperarse en Austin.

LUGAR CONOCIDO. Será la tercera participación de Colapinto en Texas.
LUGAR CONOCIDO. Será la tercera participación de Colapinto en Texas.
Por Redacción Deportes Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará del 23 al 25 de octubre el GP de Estados Unidos en Austin, buscando recuperarse tras su doble abandono por fallas mecánicas en Singapur.
  • El piloto de Alpine llega tras retirarse del sprint y la carrera previa. En el circuito de Texas cuenta con antecedentes dispares tras correr en 2024 y 2025 con Williams.
  • La fecha en Austin será crucial para que la escudería francesa y el corredor argentino reviertan la mala racha, sumen puntos y recuperen protagonismo en el torneo.
Resumen generado con IA

Tras un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto apuntará a dar vuelta la página y recuperar el protagonismo para Alpine en la Fórmula 1. Su próxima oportunidad llegará con el GP de Estados Unidos.

El nuevo desafío será en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Para el piloto argentino se trata de un escenario conocido, con antecedentes dispares. Finalizó décimo con Williams en 2024 y decimoséptimo en 2025 con su actual escudería.

El objetivo inmediato del equipo Alpine será revertir la frustración de Singapur, donde sendos problemas mecánicos en su auto lo obligaron a abandonar tanto en la prueba Sprint como en la carrera del domingo. En territorio norteamericano, el bonaerense buscará reencontrarse con un resultado positivo.

El cronograma del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

La actividad en Austin comenzará el viernes 23 y se extenderá hasta la carrera del domingo. Estos son los horarios previstos para cada sesión:

Viernes 23 de octubre

- Entrenamientos libres 1: 14.30 horas.

- Entrenamientos libres 2: 18 horas.

Sábado 24 de octubre

- Entrenamientos libres 3: 14.30 horas.

- Clasificación: 18 horas.

Domingo 25 de octubre

- Carrera principal: 17 horas.

Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos

Los fanáticos podrán seguir la actividad de la Fórmula 1 durante todo el fin de semana a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

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