Los cuatro grandes récords que deja Lionel Messi en la Selección

Resumen para apurados
- Lionel Messi se despide hoy de la Selección Argentina tras dos décadas de carrera, cerrando un ciclo histórico marcado por la obtención de cuatro títulos internacionales.
- El capitán culmina como máximo goleador histórico con 125 tantos y récord de presencias con 207 partidos, además de liderar en Mundiales y Eliminatorias Conmebol.
- Su salida deja una vara estadística casi inalcanzable para futuras generaciones y abre una nueva era de recambio definitivo para el seleccionado nacional.
La despedida de Lionel Messi de la Selección cierra una historia de más de dos décadas cargada de títulos, partidos inolvidables y récords. Además de conquistar cuatro títulos internacionales, el rosarino construyó una serie de marcas individuales que lo colocaron en lo más alto de las estadísticas de la Albiceleste.
Messi termina su recorrido como el máximo goleador histórico de Argentina, con 125 tantos en 207 partidos, para un promedio de 0,60 por encuentro. Superó ampliamente los 56 goles de Gabriel Batistuta, mientras que Lautaro Martínez, con 42, es su perseguidor más cercano entre los futbolistas en actividad.
Récords también en partidos y Mundiales
Los 207 encuentros también convierten al capitán en el futbolista con más presencias en la historia de la Selección y de Sudamérica. Detrás aparecen históricos como Javier Mascherano, Ángel Di María y Javier Zanetti.
Su huella se extiende a la Copa del Mundo. Messi disputó 34 partidos mundialistas, por encima de los 21 de Diego Maradona, y convirtió 21 goles, convirtiéndose también en el máximo artillero argentino en la competencia.
El cuarto gran registro aparece en las Eliminatorias Sudamericanas. Con 31 tantos, Messi comparte con el uruguayo Luis Suárez el récord histórico de goles en la clasificación de Conmebol.
Cuatro marcas que acompañan a una etapa en la que también levantó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.