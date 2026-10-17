Inter Miami vs. Atlanta United: a qué hora juega Lionel Messi y dónde ver el partido por la MLS

En ese escenario, Messi atraviesa un gran momento individual. El capitán argentino acumula 12 goles y siete asistencias en sus últimos 12 partidos, una serie en la que participó directamente en al menos una conquista por encuentro. Sus números lo consolidan como la principal referencia ofensiva de un equipo que esta temporada también celebró la obtención de la Campeones Cup frente a Cruz Azul.