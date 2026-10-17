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Inter Miami vs. Atlanta United: a qué hora juega Lionel Messi y dónde ver el partido por la MLS

El equipo dirigido por Kily González buscará su tercera victoria consecutiva para mantenerse en el segundo puesto de la Conferencia Este. El partido comenzará a las 20.30 y se podrá ver por Apple TV.

Inter Miami vs. Atlanta United: a qué hora juega Lionel Messi y dónde ver el partido por la MLS
Por Redacción Deportes Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Inter Miami, con Lionel Messi, visita este sábado a Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium por la MLS para sostenerse en el segundo puesto de la Conferencia Este.
  • El equipo de Cristian González llega con dos victorias al hilo y un Messi brillante (12 goles en 12 juegos), mientras que el local de Martino intenta salir del fondo.
  • Sumar de a tres le permitirá a Inter Miami asegurar su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras Atlanta agota chances de ingresar a los puestos de Play In.
Resumen generado con IA

Con Lionel Messi como principal figura y la necesidad de seguir sumando puntos en la recta final de la temporada regular, Inter Miami visitará este sábado a Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, por la Major League Soccer (MLS). El encuentro se disputará desde las 20.30 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium y será televisado por Apple TV.

El conjunto conducido por Cristian "Kily" González llega al compromiso después de recuperar terreno en la Conferencia Este. Las victorias ante DC United (4-0) y New York City FC (2-0), ambas como local, le permitieron cortar una racha irregular y encadenar dos triunfos consecutivos por primera vez desde julio. Ahora, el objetivo será extender esa recuperación para conservar el segundo puesto de la tabla.

En ese escenario, Messi atraviesa un gran momento individual. El capitán argentino acumula 12 goles y siete asistencias en sus últimos 12 partidos, una serie en la que participó directamente en al menos una conquista por encuentro. Sus números lo consolidan como la principal referencia ofensiva de un equipo que esta temporada también celebró la obtención de la Campeones Cup frente a Cruz Azul.

Aunque las posibilidades de conquistar el Supporters' Shield quedaron prácticamente reducidas, Inter Miami todavía tiene objetivos importantes. Se encuentra a 12 puntos del líder Nashville, con 15 unidades en juego, y necesita continuar sumando para asegurar su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Del otro lado estará un Atlanta United que también necesita puntos. El equipo de Martino ocupa el anteúltimo lugar de la Conferencia Este, con 30 unidades, y se encuentra a seis de los puestos de Play In. Sin embargo, llega después de vencer 3-0 a Montréal y apenas perdió uno de sus últimos cinco compromisos.

Entre sus principales nombres aparecen Miguel Almirón y Breel Embolo, quien volverá a enfrentarse con Messi y Rodrigo De Paul después del cruce entre Argentina y Suiza en el Mundial 2026.

Para Inter Miami, el encuentro representa una oportunidad de consolidar su recuperación y acercarse a sus objetivos internacionales. Con Messi como conductor, las Garzas buscarán trasladar su buen rendimiento como locales a una visita exigente.

Probables formaciones

Atlanta United: Lucas Hoyos; Matthew Edwards, Paulo Díaz, Enea Mihaj, Elías Báez; Amaro; Ajani Fortune, Tristan Muyumba, Miguel Almirón, Fafa Picault; y Breel Embolo. DT: Gerardo Martino.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Ian Fray; Rodrigo De Paul, Telasco Segovia, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian González. 

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