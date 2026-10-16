Cómo es la "Salvia messii", la planta que lleva el nombre de Lionel Messi y está en peligro de extinción

Las rocas de la sierra peruana dieron una señal de argentinidad que pronto fue detectada por los investigadores, quienes quisieron trasladar a la biología las proezas nacidas en el ámbito futbolístico. De los capullos de un arbusto aromático que puede alcanzar un metro y medio de altura nace la Salvia messii, una nueva especie vegetal descubierta y bautizada por expertos binacionales que, en honor al astro del fútbol mundial, Lionel Messi, le entregaron su nueva identidad.