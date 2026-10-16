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Cómo es la "Salvia messii", la planta que lleva el nombre de Lionel Messi y está en peligro de extinción

Investigadores de Perú y Argentina descubrieron en la sierra andina la Salvia messii, un arbusto cuyas diminutas flores llevan el celeste y blanco de la camiseta nacional. Aunque el hallazgo causa furor por su homenaje al astro rosarino, los especialistas advierten que la planta ya se encuentra amenazada por incendios y sequías.

Cómo es la Salvia messii, la planta que lleva el nombre de Lionel Messi y está en peligro de extinción
Cómo es la "Salvia messii", la planta que lleva el nombre de Lionel Messi y está en peligro de extinción
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos de Argentina y Perú descubrieron en los Andes peruanos la Salvia messii, una nueva planta bautizada en homenaje a Lionel Messi por sus flores celestes y blancas.
  • Vista en 2009, expediciones entre 2023 y 2025 confirmaron esta especie única de quebradas rocosas mediante análisis de microscopía y cotejo con herbarios globales.
  • La especie está en peligro por sequías e incendios; los expertos piden preservar sus semillas y usar la figura de Messi para concientizar sobre el cuidado ambiental.
Resumen generado con IA

Las rocas de la sierra peruana dieron una señal de argentinidad que pronto fue detectada por los investigadores, quienes quisieron trasladar a la biología las proezas nacidas en el ámbito futbolístico. De los capullos de un arbusto aromático que puede alcanzar un metro y medio de altura nace la Salvia messii, una nueva especie vegetal descubierta y bautizada por expertos binacionales que, en honor al astro del fútbol mundial, Lionel Messi, le entregaron su nueva identidad.

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De unas campanas diminutas de tonalidad verde surge una pequeña protuberancia de matiz blanco. Se estira hacia adelante y, en la punta, un celeste claro termina por decorar su porte delicado. Pronto una imagen se viene a la cabeza: esos pétalos serían la réplica de la camiseta argentina en la naturaleza. Al menos esto acordaron los botánicos peruano-argentinos, quienes bautizaron a esta planta de la familia de las lamiáceas como Salvia messii.

Un hallazgo certificado por la ciencia

El hallazgo fue documentado por Paúl Gonzáles, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el país vecino; Rolando Uría, investigador independiente de Argentina; y Jean Capcha-Ramos, de Huarango Nature, también de origen peruano. La constatación formal fue publicada en la prestigiosa revista científica Phytotaxa, confirmando que este ejemplar pertenece al mismo grupo botánico que la menta, el romero y la lavanda.

Aunque las primeras poblaciones de este arbusto habían sido divisadas en 2009, no fue hasta las expediciones realizadas entre 2023 y 2025 que el equipo científico logró recolectar las muestras suficientes. Mediante análisis de microscopía y comparaciones con colecciones de herbarios internacionales, confirmaron que se trataba de una variedad única que habita en quebradas rocosas de Lima e Ica, entre los 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar.

Salvia messii, la planta de los Andes peruanos que bautizaron en nombre de Messi. Salvia messii, la planta de los Andes peruanos que bautizaron en nombre de Messi. (Imagen Web)

Una joya vegetal en peligro crítico

Sin embargo, detrás del colorido homenaje se esconde una preocupante alerta ambiental. Los científicos propusieron clasificar a la Salvia messii en la categoría "En Peligro" de extinción. Al ser un taxón endémico reducido a solo seis localidades, su supervivencia se ve constantemente amenazada por los incendios recurrentes, el avance de las obras viales y las sequías extremas que golpean a la región. Para evitar su desaparición, recomendaron resguardar sus semillas en bancos de germoplasma.

Sorprendentemente, la flora andina no es la única en rendirle culto al capitán rosarino. La Salvia messii se suma a una variada lista de organismos bautizados en su honor, entre los que destacan la araña patagónica Acanthogonatus messii, la lagartija Liolaemus messii, un hongo del Parque Nacional Baritú en Salta y hasta los fósiles de un cóndor prehistórico y un braquiópodo.

La planta pertenece a la familia de las lamiáceas. La planta pertenece a la familia de las lamiáceas. (Imagen Web)

Especialistas en biodiversidad remarcan que este tipo de nombres no solo reflejan que la ciencia está atravesada por las pasiones populares, sino que también funcionan como un puente clave para acercar la botánica a la sociedad. Al final del día, y sin habérselo propuesto, la figura de Messi también se convierte en una herramienta para tomar conciencia sobre la fragilidad de nuestros ecosistemas silvestres.

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