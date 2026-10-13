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Balón de Oro 2026: quiénes son los favoritos y qué papel tendría Lionel Messi en la gala

El cruce entre la trayectoria de las leyendas y la irrupción de las promesas emergentes anticipa una gala inolvidable. En las próximas semanas se sabrá si las encuestas ratifican sus tendencias o si la velada ofrecerá un giro inesperado en la cúspide del fútbol internacional.

Balón de Oro 2026: quiénes son los favoritos y qué papel tendría Lionel Messi en la gala
Balón de Oro 2026: quiénes son los favoritos y qué papel tendría Lionel Messi en la gala
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El 26 de octubre en Londres, Lionel Messi participará de la gala del Balón de Oro tras ser nominado a sus 39 años, perfilándose también para entregar el premio mayor.
  • Con ocho trofeos y la final del Mundial 2026, Messi es el nominado más veterano del siglo XXI, mientras la prensa europea ubica como favoritos a Lamine Yamal, Mbappé y Kane.
  • La velada consagrará un relevo generacional; una consagración de Lamine Yamal quebraría récords de precocidad, consolidando el fin de la hegemonía de las leyendas históricas.
Resumen generado con IA

A pocas semanas de la ceremonia en Londres, las encuestas de la prensa europea ubican a las nuevas figuras globales, mientras trasciende el rol protagónico que asumiría el capitán argentino sobre el escenario.

La expectativa por el Balón de Oro 2026 crece día a día en el ambiente futbolístico internacional, donde las encuestas ubican a jóvenes talentos y consagrados entre los principales favoritos. En ese escenario de gala, Lionel Messi se encamina a ser una de las grandes atracciones de la noche, no solo por su decimoséptima nominación, sino por una versión que sacudió las redes sociales respecto a su rol en el evento.

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La entrega del galardón y el récord de una leyenda en Londres

A menos de dos semanas de la gala del Balón de Oro 2026, trascendió que Lionel Messi diría presente el próximo 26 de octubre en Londres, no solo entre las candidaturas principales de los favoritos, sino con un rol protagónico: entregar en mano el trofeo al nuevo ganador. Aunque aún no hay una confirmación oficial, la información difundida por la cuenta del periodista @Juanjesuscsap en X provocó un inmediato impacto en la audiencia futbolera. A sus 39 años, el astro rosarino se consagró como el futbolista más veterano nominado al premio en el siglo XXI, distinción de longevidad que comparte con el arquero caboverdiano Vozinha y la defensora francesa Wendie Renard.

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El capitán de la Selección argentina llega respaldado por sus ocho galardones históricos conquistados en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Además de ganar la Champions Cup con el Inter Miami ante Cruz Azul, Messi lideró a la Albiceleste hasta la final de la Copa Mundial 2026, donde obtuvo el Balón de Plata. Por este motivo, figuras de la talla de David Beckham expusieron públicamente su apoyo al argentino para obtener un nuevo reconocimiento.

Las encuestas de la prensa europea dividen las preferencias

En la antesala de la ceremonia del Balón de Oro 2026, los principales medios deportivos europeos exponen criterios dispares al señalar a sus favoritos, en un panorama dinámico que contrasta con la habitual hegemonía de Lionel Messi. De acuerdo con los sondeos del diario francés L'Équipe, Kylian Mbappé lidera las intenciones de voto en su país con más del 35% de los sufragios. En contrapartida, las encuestas en Inglaterra encabezadas por The Sun y la BBC ubican como el candidato mejor posicionado a Harry Kane, gracias a su destacada producción goleadora en el Bayern Múnich.

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En España, las encuestas de diarios como MARCA y Sport sitúan en la cima de los pronósticos a Lamine Yamal. En caso de obtener el galardón, la joya del Barcelona rompería siete récords históricos de precocidad. Al mismo tiempo, rankings elaborados por The Independent colocan al juvenil español en el primer puesto de los candidatos, seguido por Kane, Mbappé, Rodri y el propio capitán rosarino en la quinta posición.

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Las figuras nominadas y la reacción de la delegación argentina

Más allá de los debates sobre los favoritos para quedarse con el Balón de Oro 2026, la lista de nominados abarca a diversas figuras del fútbol mundial junto a la candidatura de Lionel Messi. Entre los aspirantes al Premio Yashin al mejor arquero de la temporada aparece nuevamente Emiliano "Dibu" Martínez. Fiel a su estilo, el guardameta marplatense descartó sus posibilidades con humor ante las chances del capitán argentino, expresando: "Yo ni loco, Messi sí".

La nómina de hombres destacados en las encuestas y clasificaciones internacionales incluye también a Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Lautaro Martínez, Michael Olise, Pau Cubarsí y Jude Bellingham. Del mismo modo, futbolistas de renombre como Ousmane Dembélé, ganador de la última edición, pujan por mantenerse dentro del top 10 del planeta.

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