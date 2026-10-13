Balón de Oro 2026: quiénes son los favoritos y qué papel tendría Lionel Messi en la gala

La entrega del galardón y el récord de una leyenda en Londres

A menos de dos semanas de la gala del Balón de Oro 2026, trascendió que Lionel Messi diría presente el próximo 26 de octubre en Londres, no solo entre las candidaturas principales de los favoritos, sino con un rol protagónico: entregar en mano el trofeo al nuevo ganador. Aunque aún no hay una confirmación oficial, la información difundida por la cuenta del periodista @Juanjesuscsap en X provocó un inmediato impacto en la audiencia futbolera. A sus 39 años, el astro rosarino se consagró como el futbolista más veterano nominado al premio en el siglo XXI, distinción de longevidad que comparte con el arquero caboverdiano Vozinha y la defensora francesa Wendie Renard.