Un tucumano es finalista a Docente Inspirador 2026: creó un simulador que prepara a sus alumnos para el mundo laboral
Víctor Zanotta desarrolló junto a sus alumnos un simulador para aprender a utilizar máquinas industriales y resolver fallas. Su propuesta combina innovación tecnológica, formación laboral y una metodología que busca fortalecer la confianza de los jóvenes.
Resumen para apurados
- El profesor Víctor Zanotta quedó finalista de Docente Inspirador 2026 en Tucumán tras crear con sus alumnos un simulador industrial para facilitar su inserción laboral.
- Mediante aprendizaje basado en proyectos en Delfín Gallo, diseñaron el Industrial Trainer B3 para perder el miedo a operar maquinaria fabril y resolver fallas técnicas.
- La propuesta busca acortar la brecha entre la escuela técnica y el empleo fabril, impulsando la confianza juvenil y proyectando nuevos estándares educativos a nivel nacional.
En Delfín Gallo, Tucumán, aprender un oficio es mucho más que estudiar motores, circuitos eléctricos y equipos electromecánicos. En la Escuela Secundaria Técnica Ingeniero Antonio María Correa, los estudiantes desarrollan soluciones para problemas reales y se preparan para dar sus primeros pasos en industrias azucareras y automotrices.
Al frente de esta propuesta está Víctor Zanotta, uno de los seis finalistas de Docente Inspirador 2026. A través de una metodología de aprendizaje basada en proyectos, impulsa a sus alumnos a crear herramientas tecnológicas que les permitan enfrentar los desafíos del ámbito laboral y descubrir sus propias capacidades.
Industrial Trainer B3: el simulador que prepara a los estudiantes para trabajar en fábricas
El proyecto que desarrollaron este año se llama Industrial Trainer B3 y surgió de una dificultad concreta: durante las pasantías, los jóvenes se encuentran con máquinas industriales que no conocen. Esa situación puede generar frustración y temor a equivocarse o a no estar a la altura de las exigencias laborales.
Para responder a ese problema, los estudiantes crearon un entrenador que permite aprender a utilizar diferentes máquinas sin necesidad de manipularlas directamente. Mediante un simulador o de manera inalámbrica, el dispositivo explica cómo funcionan los equipos, informa sobre posibles fallas e indica cómo resolverlas.
La iniciativa busca que los alumnos puedan familiarizarse con los procedimientos industriales antes de enfrentarse a esas situaciones en una fábrica. El proyecto se desarrolla en el Taller de Operación y Mantenimiento de Ensayos de Equipo Electromecánico, una materia que se dicta dos veces por semana y está a cargo de Zanotta.
“Es una materia donde vemos cómo se trabaja en la industria, los chicos aprenden a trabajar con motores, a diagnosticar fallas eléctricas y a resolverlas”, explica el docente.
Una metodología de enseñanza que pone a los alumnos en el centro
Las clases de Zanotta tienen una dinámica particular. Durante cuatro horas semanales, los estudiantes trabajan en el taller para diseñar y construir proyectos tecnológicos destinados a resolver necesidades concretas.
Sin embargo, la propuesta no siempre tuvo estas características. El docente observó que muchos jóvenes llegaban con baja autoestima, poca confianza en sus capacidades y escasa motivación para sostener sus estudios. En algunos casos, estas dificultades también se reflejaban en las inasistencias.
Ante ese escenario, decidió incorporar el aprendizaje basado en proyectos (ABP), una metodología que convierte a los estudiantes en protagonistas de su formación y promueve el trabajo colaborativo.
“El cambio fue profundo: comenzaron a comprometerse, trabajar en equipo y descubrir su potencial”, asegura.
La organización de las actividades también contempla las diferencias entre los alumnos. Zanotta distribuye responsabilidades dentro de los grupos, adapta las consignas y los tiempos de trabajo, y reconoce los avances individuales.
A su vez, promueve que quienes progresan más rápido acompañen a sus compañeros. De esta manera, el taller se convierte en un espacio de aprendizaje compartido, donde cada estudiante puede aportar desde sus posibilidades y fortalecer sus conocimientos.
De Tucumán a las ferias nacionales de ciencias e innovación
El trabajo en el aula también encuentra su continuidad fuera de la escuela. En julio, los estudiantes presentaron el Industrial Trainer B3 en una Feria de Ciencias realizada en la ciudad tucumana de Monteros.
Para Zanotta, participar en este tipo de encuentros representa una oportunidad para que los jóvenes muestren lo que aprendieron, comuniquen sus ideas y reconozcan el valor del esfuerzo realizado durante meses.
Los antecedentes del taller reflejan una trayectoria de participación y reconocimientos. Entre 2022 y 2025, todos los proyectos desarrollados alcanzaron instancias nacionales y recibieron distinciones.
Entre ellos se encuentra RUGEN, premiado en 2022 en el certamen “TIC TAC hora de innovar”. También se destaca EcoTurbina Dual, que obtuvo el segundo puesto en 2025 en “Industria Inspira”.
Más allá de los resultados, las ferias permiten que los estudiantes ganen seguridad al exponer sus trabajos y comprendan que sus ideas pueden convertirse en soluciones concretas.
Víctor Zanotta, uno de los seis finalistas de Docente Inspirador 2026
La experiencia de Zanotta muestra cómo una propuesta pedagógica puede ir más allá de los contenidos técnicos. Para el docente, el principal resultado no se mide únicamente en los premios obtenidos, sino en los cambios que observa en sus alumnos.
“Los chicos recuperan la confianza, se animan a proyectar un futuro y descubren sus capacidades”, cuenta.
Esa transformación es también el motor de su carrera docente y una de las razones por las que llegó a integrar la lista de los seis finalistas de Docente Inspirador 2026.
“Creo profundamente que la educación puede cambiar el destino de una persona”, dice.
En la Escuela Secundaria Técnica Ingeniero Antonio María Correa, esa convicción se traduce en proyectos que conectan la formación con el trabajo, pero también en una forma de enseñar que busca que los jóvenes confíen en lo que pueden hacer y se animen a construir su propio futuro.