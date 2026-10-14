Lanzan una nueva convocatoria de becas de inglés en homenaje a Paola Tacacho

Resumen para apurados
- Athens Language School abrió en Tucumán la cuarta edición de becas de inglés en homenaje a Paola Tacacho, para beneficiar a personas sin recursos económicos.
- La iniciativa recuerda a la docente asesinada en 2020 en Tucumán y contempla dos becas presenciales que se pueden cursar en las sedes de Yerba Buena o Barrio Sur.
- El programa busca preservar el legado formativo de Tacacho y garantizar el acceso equitativo al idioma para abrir futuras oportunidades educativas y laborales.
En homenaje a Paola Tacacho, la docente de inglés asesinada en Tucumán el 30 de octubre de 2020, Athens Language School lanzó la cuarta edición de una convocatoria de becas para quienes quieran aprender el idioma y no dispongan de los recursos económicos necesarios.
La iniciativa busca mantener viva la memoria de la profesora a través de la educación y brindar oportunidades de formación a nuevos estudiantes.
“Porque no queremos que el nombre de Pao quede solamente en el recuerdo. Queremos que siga entrando a un salón de clases. Que siga acompañando aprendizajes. Que siga abriendo puertas. Que siga enseñando”, expresaron desde el instituto al anunciar la convocatoria.
En el mensaje, también destacaron el sentido de la propuesta: “Mientras haya un alumno aprendiendo gracias a esta beca, Paola seguirá enseñando”.
Cómo postularse a la Beca Paola Tacacho
La convocatoria, que se realiza por cuarto año consecutivo, contempla la entrega de dos becas para estudiar inglés en modalidad presencial. Los interesados podrán elegir entre las sedes de Athens Language School en Yerba Buena y Barrio Sur.
La institución informó que los requisitos, los detalles de la propuesta y el formulario de postulación están disponibles en su página web.
La iniciativa busca que el recuerdo de Paola Tacacho permanezca ligado a la enseñanza y que su vocación docente continúe presente a través de quienes accedan a la oportunidad de aprender inglés.