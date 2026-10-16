Es docente universitaria y empezó a vender ropa y libros los fines de semana para llegar a fin de mes

Zulma Segura es docente de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Además de dar clases, desarrolla tareas de investigación, extensión y gestión universitaria. Sin embargo, sus ingresos ya no le alcanzan para cubrir las necesidades cotidianas: tuvo que buscar una alternativa para conseguir dinero extra.