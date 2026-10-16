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Es docente universitaria y empezó a vender ropa y libros los fines de semana para llegar a fin de mes

Zulma Segura trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Ante las dificultades económicas, comenzó a vender objetos usados junto a un grupo de amigas para complementar sus ingresos y cubrir necesidades básicas.

Zulma Segura es docente de la carrera de Letras.
Zulma Segura es docente de la carrera de Letras.
Por Sofia De Chazal Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • Zulma Segura, docente de la UNT en Tucumán, comenzó a vender ropa y libros los fines de semana para cubrir sus gastos básicos ante la pérdida del poder adquisitivo salarial.
  • Junto a amigas, vende objetos usados para cubrir gastos. El caso se conoció en la Marcha Federal Universitaria, donde la comunidad exigió financiamiento y mejoras salariales.
  • La situación refleja la creciente pérdida salarial en las universidades públicas y profundiza el reclamo al Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento.
Resumen generado con IA

Zulma Segura es docente de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Además de dar clases, desarrolla tareas de investigación, extensión y gestión universitaria. Sin embargo, sus ingresos ya no le alcanzan para cubrir las necesidades cotidianas: tuvo que buscar una alternativa para conseguir dinero extra.

“Nunca tuve que recurrir a sumar horas extras los fines de semana para completar el sueldo”, contó en diálogo con LA GACETA durante la quinta Marcha Federal Universitaria. Ahora, junto a un grupo de amigas, decidió comenzar a vender ropa que ya no utilizan, libros que ya leyeron y distintos objetos de sus casas.

La iniciativa tiene un doble propósito: generar un espacio de intercambio y solidaridad, pero también conseguir ingresos adicionales. “Todo lo que entra es para resolver las necesidades básicas cotidianas”, explicó.

Este jueves, miles de tucumanos participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización partió desde el Rectorado de la UNT y llegó hasta plaza Independencia, donde estudiantes, docentes y trabajadores no docentes reclamaron al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

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