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Paro en la UNT y Marcha Federal Universitaria: qué pasará este 15 de octubre en Tucumán

Adiunt convocó a una medida de fuerza para este jueves y concentrará a las 17 en el Rectorado. El reclamo incluye salarios, becas y financiamiento para las universidades públicas.

MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA. Docentes, estudiantes y trabajadores de la UNT marcharan este jueves.
MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA. Docentes, estudiantes y trabajadores de la UNT marcharan este jueves. / INSTAGRAM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Adiunt convocó a un paro y marcha en la UNT este jueves 15 de octubre en Tucumán para reclamar mejoras salariales y financiamiento universitario.
  • La marcha irá del Rectorado a Plaza Independencia en sintonía con protestas nacionales, tras un fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento.
  • La medida afectará las clases en facultades y escuelas experimentales, en un conflicto que profundiza la tensión entre gremios y el Gobierno nacional.
Resumen generado con IA

La Universidad Nacional de Tucumán volverá a tener una jornada de paro docente este jueves 15 de octubre, el mismo día en que se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país. En Tucumán, la convocatoria comenzará a las 17 en el Rectorado de la UNT, en Ayacucho 491, y desde allí la columna avanzará hasta plaza Independencia.

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La medida fue convocada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) y alcanzará a docentes universitarios y preuniversitarios. El gremio explicó que decidió realizar el paro para facilitar la participación en la movilización, que volverá a poner en agenda los reclamos por salarios, becas estudiantiles y presupuesto universitario.

Qué pasará el jueves en la UNT

El paro podrá afectar el dictado de clases en las facultades y escuelas experimentales de la universidad, aunque el alcance concreto dependerá de la adhesión de los docentes en cada unidad académica.

La concentración para la Marcha Federal Universitaria comenzará a las 17 frente al Rectorado. La convocatoria incluye no solo a docentes: Adiunt invitó también a estudiantes, trabajadores no docentes, graduados y al resto de la comunidad tucumana.

Será una nueva movilización dentro de un conflicto que durante 2026 ya acumuló 45 días de paro docente, según el relevamiento publicado por LA GACETA a comienzos de octubre.

Por qué vuelven a movilizarse

El conflicto tiene dos ejes centrales: salarios y financiamiento universitario.

Los gremios vienen reclamando una recomposición salarial y cuestionando la falta de avances en las negociaciones paritarias. En septiembre, luego de una reunión sin una nueva propuesta de incremento, Adiunt había advertido que evaluaba profundizar las medidas de fuerza.

En paralelo, continúa la discusión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA. Docentes, estudiantes y trabajadores de la UNT marcharan este jueves. MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA. Docentes, estudiantes y trabajadores de la UNT marcharan este jueves. / ARCHIVO LA GACETA

El tema sumó un nuevo capítulo este mes: la Justicia federal declaró inconstitucional la cláusula del decreto del Poder Ejecutivo que había condicionado la aplicación de la ley y ordenó al Gobierno nacional ponerla en marcha. La resolución surgió a partir de amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires.

De la protesta local a una convocatoria nacional

La movilización del jueves no será exclusiva de Tucumán. La Marcha Federal Universitaria tendrá expresiones simultáneas en diferentes ciudades del país.

En la provincia, el recorrido volverá a conectar dos lugares que ya funcionaron como puntos centrales en protestas universitarias anteriores: el Rectorado de la UNT y plaza Independencia.

MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA. Docentes, estudiantes y trabajadores de la UNT marcharan este jueves. MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA. Docentes, estudiantes y trabajadores de la UNT marcharan este jueves. / INSTAGRAM

Para quienes cursan este jueves, el dato inmediato será revisar la situación de cada materia antes de trasladarse a la facultad o escuela, ya que la convocatoria al paro es general pero la adhesión se define entre los docentes.

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