Paro en la UNT y Marcha Federal Universitaria: qué pasará este 15 de octubre en Tucumán

La Universidad Nacional de Tucumán volverá a tener una jornada de paro docente este jueves 15 de octubre, el mismo día en que se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país. En Tucumán, la convocatoria comenzará a las 17 en el Rectorado de la UNT, en Ayacucho 491, y desde allí la columna avanzará hasta plaza Independencia.