Ovoproductos: las exportaciones registran un récord en una década

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundieron que las exportaciones argentinas de ovoproductos alcanzaron, en los primeros ocho meses de 2026, un valor superior a los U$S 20,23 millones, de acuerdo con los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos analizados por la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal. El monto alcanzado constituye el máximo registrado para un período enero-agosto de los últimos 10 años.
En el período se comercializaron 2.580 toneladas, lo que representa un incremento cercano a un 18% en el valor de las exportaciones respecto de igual período del año anterior, impulsado principalmente por la mejora de los precios de exportación.
Dinamarca, Japón, Austria y Chile concentraron aproximadamente el 80% de los envíos, mientras que el resto se distribuyó entre diversos mercados de Europa, de Asia y de América, entre ellos Macedonia del Norte, Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México.
Argentina mantiene una trayectoria consolidada como exportador de ovoproductos y un reconocimiento internacional asociado a la calidad de su producción. Entre los principales productos comercializados se encuentran el huevo entero, la yema y la albúmina en polvo, utilizados como insumos por diversas industrias alimentarias, entre ellas las de mayonesas, de panificados, de pastas, de budines y de helados.
Este desempeño se desarrolla en un contexto de recuperación y de diversificación de mercados, favorecido por la reapertura de destinos tras la declaración de Argentina como país libre de influenza aviar y por las oportunidades comerciales derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.
La cadena de producción de huevos constituye además una actividad de relevancia económica y territorial, con presencia principalmente en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza y en Salta, donde genera empleo y actividad productiva, y contribuye al abastecimiento de un mercado interno en expansión.