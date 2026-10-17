Ovoproductos: las exportaciones registran un récord en una década

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundieron que las exportaciones argentinas de ovoproductos alcanzaron, en los primeros ocho meses de 2026, un valor superior a los U$S 20,23 millones, de acuerdo con los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos analizados por la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal. El monto alcanzado constituye el máximo registrado para un período enero-agosto de los últimos 10 años.