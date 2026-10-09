Cerraron casi 1.400 empresas por mes entre enero y julio de este año en el país

La evolución de los cierres muestra distintas etapas. Después de partir de 512.357 empleadores en noviembre de 2023, la cantidad de empresas cayó hasta mediados de 2024, en un contexto marcado por la devaluación y el ajuste del gasto público, conocido como la “motosierra”. El impacto se sintió especialmente en la construcción, por la paralización de la obra pública y privada, y también en el empleo público, la industria manufacturera y las organizaciones y sociedades vinculadas al sector público.